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В Баку вспыхнул 33-метровый небоскреб Trump Tower: все подробности

1.1тЧитать новость на украинском

В столице Азербайджана Баку 28 апреля загорелся 33-этажный небоскреб Trump Tower.

Видео пожара выложили в сети очевидцы. На них видно, что горят верхние этажи здания.

По словам местных жителей, пожарные уже находятся внутри здания.

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Офисный центр Trump Tower расположен на пересечении главных магистралей столицы неподалеку от известного Культурного центра Гейдара Алиева. Высота небоскреба – 130 метров, здание насчитывает 33 этажа. На его возведение ушло семь лет.

Как сообщал "Обозреватель", в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае вспыхнул пожар в небоскребе "Almas Tower".

Место
АзербайджанБаку
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