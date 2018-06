В Багдаде взорвались склады боеприпасов: погибли 18 человек, ранены около сотни

В столице Ирака Багдаде произошел взрыв в районе Садр-сити на складе с боеприпасами.

По меньшей мере 18 человек погибло, более 90 - ранены, сообщает CGTN. В то же время Foxnews сообщает о 16 убитых и 35 раненых.

Explosions rip through #Baghdad mosque, killing at least 18 pic.twitter.com/a7Wo01bElM

По данным Rueters, склад боеприпасов находился в мечети и взрыв произошел во время перегрузки оружия в припаркованную рядом машину.

At least 18 killed in Baghdad explosion: source https://t.co/WBx87DnwC4 pic.twitter.com/57LXRdKAq2

Twin bombings target Iraq’s capital #Baghdad in Sadr city district. So far several casualties reported and many injured rushed to the hospital. pic.twitter.com/OJ1hjuCzxm