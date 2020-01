В Багдаде выпустили ракеты по военной базе и посольству США: 5 раненых

В "зеленой зоне" Багдада (Ирак), рядом с посольством США прогремел взрыв.

Как сообщило AFP News Agency, сообщают о ракетном обстреле. По информации Reuters, в результате пострадали 5 человек.

Очевидцы утверждают, что слышали сирены воздушной тревоги. Там расположены правительственные здания и дипломатические представительства. Посольство США находится в том же районе.

По сообщениям арабского спутникового телеканала "Аль-Арабия", ракетному обстрелу подверглась военно-воздушная база "Балад", которую использовали американские военные на севере Багдада. Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа "Катюша".

"По меньшей мере две ракеты были выпущены в Зеленую зону в столице Ирака. Видимо, нацеливались на посольство США. Американская база на севере Багдада также подверглась нападению", – сообщается в Twitter Тотон Акимото.

