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4 января • обновлено в 20:11
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В Багдаде выпустили ракеты по военной базе и посольству США: 5 раненых

7.2т
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В "зеленой зоне" Багдада (Ирак), рядом с посольством США прогремел взрыв.

Как сообщило AFP News Agency, сообщают о ракетном обстреле. По информации Reuters, в результате пострадали 5 человек.

Очевидцы утверждают, что слышали сирены воздушной тревоги. Там расположены правительственные здания и дипломатические представительства. Посольство США находится в том же районе.

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Взрыв в "зеленой зоне" Багдада

Взрыв в "зеленой зоне" Багдада

CNN

По сообщениям арабского спутникового телеканала "Аль-Арабия", ракетному обстрелу подверглась военно-воздушная база "Балад", которую использовали американские военные на севере Багдада. Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа "Катюша".

"По меньшей мере две ракеты были выпущены в Зеленую зону в столице Ирака. Видимо, нацеливались на посольство США. Американская база на севере Багдада также подверглась нападению", – сообщается в Twitter Тотон Акимото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 января СМИ заявили, что неизвестный самолет якобы нанес авиаудар в одном из районов города Таджи, расположенного в 30 километрах от Багдада. Армия Ирака и США опровергли сообщение.

Нападение якобы произошло спустя сутки после ликвидации генерала Касема Сулеймани.

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Автор
Марина Погорилко
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Франко Иван
Франко Иван
Кремлю - пиз*ец...!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Катюши указывают на след Москвы.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Minaev Alexey, точно ,а еще там визитку путина нашли)
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