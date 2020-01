В Австралии еду для животных доставили вертолетами: милые фото и видео

В Австралии с помощью вертолетов организовали доставку еды для животных, которые находятся в труднодоступных зонах из-за масштабных пожаров.

Операцию организовала австралийская национальная служба парков и дикой природы. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр окружающей среды штата Новый Уэльс Мэтт Кин (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Сбросили тысячи килограммов еды, в основном это батат (сладкий картофель) и морковь", – написал он.

Министр назвал акцию доставки еды "Операция скалистый кенгуру", так как кенгуру стали первыми, кто получил запасы еды с воздуха.

Отметим, больше всего животные пострадали в Новом Южном Уэльсе. По оценке ученых, популяция коал в регионе может сократиться на 30%.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based ⁦@UniNewEngland⁩ have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj — Guy Ballard (@DingoResearch) January 8, 2020

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL — Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец из Сиднея развенчал фейки соцсетей о пожарах в Австралии.

