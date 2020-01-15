В Австралии акулы загрызли двух отдыхающих: фото

На западном побережье Австралии во время поисков погибшего в пасти белой акулы дайвера спасатели обнаружили трех ее сородичей, которые уже пожирали тело другого человека.

Им оказался чемпион по футболу Эрик Биригитти. Жуткие трагические случаи с австралийцами произошли вблизи острова Калл, что рядом с городом Эсперансе, сообщает издание Daily Mail.

Так, в начале января на 57-летнего Гэри Джонсона, когда он вместе с супругой занимался дайвингом, напала большая белая акула-людоед. Спасти удалось только позвавшую на помощь женщину, ее госпитализировали в состоянии шока.

На австралийца Гэри Джонсона напала белая акула-людоед dailymail.co.uk

Отмечается, что Джонсон был председателем городского дайвинг-клуба и в момент нападения при нем имелось защитное устройство от акул. Однако оно оказалось уже отключенным, из-за чего операция по поискам тела погибшего стала более затруднительной.

Через несколько дней спасатели заметили трех акул, которые буквально доедали останки человека – правда, им оказался не Джонсон.

Акулы буквально доедали останки человека dailymail.co.uk

Позже выяснилось, что это ранее пропавший 21-летний житель города Перт, игрок американского студенческого ФК "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти. Он занимался серфингом на пляже с друзьями и упал в воду. Те пытались вытащить товарища, но течение оказалось слишком сильным и его унесло в океан. Полиция тоже организовала спецоперацию, но спустя несколько дней, при поисках 57-летнего дайвера, были найдены лишь останки молодого футболиста.

Погибший футболист Эрик Биригитти dailymail.co.uk

Несмотря на множество несчастных случаев с акулами, которые неоднократно появляются на популярных пляжах, местные власти не поддерживают отлов этих хищников. При этом министр рыболовства Западной Австралии Питер Тинли заявил об издании указа об убийстве представляющих опасность животных. Возможно, вскоре на австралийских пляжах установят огни и сирены, чтобы предупреждать отдыхающих об обнаружении акул.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский футболист, выступающий за американскую студенческую команду "Гастинг Бронкос", Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск у себя на родине в Австралии.

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