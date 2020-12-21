В Армении священник не подал руки Пашиняну и выгнал его из церкви. Видео

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна фактически выгнали из церкви в городе Сисиан Сюникской области.

Инцидент произошел в храме Сурб Григор Лусаворич (св. Григорий Просветитель) 21 декабря. Видео опубликовал YouTube-канал Novosti-Armenia (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как армянский политик поставил свечу и подходит к священнику, протягивая к ему руку в знак приветствия.

Однако служитель церкви Паргев Зейналян отказывается от рукопожатия и демонстративный жестом показывает премьеру, что ему пора покинуть храм.

Отметим, что Пашинян наведался в Сисиан несмотря на недовольство местных жителей, которые своими акциями протеста заблокировали въезд в край. В частности, как раз в это время у города Горис Сюникской области проходил митинг его противников.

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