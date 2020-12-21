В Армении священник не подал руки Пашиняну и выгнал его из церкви. Видео
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна фактически выгнали из церкви в городе Сисиан Сюникской области.
Инцидент произошел в храме Сурб Григор Лусаворич (св. Григорий Просветитель) 21 декабря. Видео опубликовал YouTube-канал Novosti-Armenia (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, как армянский политик поставил свечу и подходит к священнику, протягивая к ему руку в знак приветствия.
Однако служитель церкви Паргев Зейналян отказывается от рукопожатия и демонстративный жестом показывает премьеру, что ему пора покинуть храм.
Отметим, что Пашинян наведался в Сисиан несмотря на недовольство местных жителей, которые своими акциями протеста заблокировали въезд в край. В частности, как раз в это время у города Горис Сюникской области проходил митинг его противников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в средине ноября президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости отставки премьера Никола Пашиняна и проведении новых выборов в стране.
3 декабря в армянской столице Ереване возобновились протесты против правительства Пашиняна. Тогда демонстранты перекрыли один из центральных проспектов и ряд перекрестков.