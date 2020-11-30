В Англии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

На ферме в Северном Йоркшире (Англия) уничтожат 10 500 индеек из-за подтверждения фактов птичьего гриппа.

Как пишет ВВС, штамм H5N8 был обнаружен 28 ноября на территории откорма птицы вблизи Норталлертона. В связи с этим Департамент по делам сельских районов принял решение о гуманном уничтожении индеек с целью остановки распространения заболевания. При этом в Службе общественного здравоохранения Англии заверили, что риск для населения от выявления вируса крайне низок.

Но в целях предосторожности вокруг фермы, где выявили вспышку, создали временную контрольную зону 3 на 10 километров.

"Мы срочно ищем любые свидетельства распространения болезни, связанной с этой фермой, чтобы контролировать и ликвидировать вспышку. Охотники за птицами должны внимательно следить за любыми признаками болезни, немедленно сообщать о подозрении на заболевание и следить за поддержанием хорошей биозащиты в помещениях", – сказала главный ветеринарный врач Департамента по делам сельских районов Кристин Миддлмисс.

Кроме того, в ведомстве предположили, что болезнь может распространяться на домашних и содержащихся в неволе птиц, когда их дикие сородичи мигрируют из континентальной Европы зимой.

В то же время, чтобы успокоить население, консультант по острым респираторным инфекциям в Службе общественного здравоохранения Англии доктор Гэвин Дабрера заверил, что Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила ни одного случая заражения H5N8 у людей.

В свою очередь Агентство по стандартам пищевых продуктов добавило, что правильно приготовленная птица и яйца остаются безопасными для употребления в пищу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспышки птичьего гриппа штаммов Н5N8 и H5N5 были обнаружены в Норвегии и Бельгии. Так, на бельгийской ферме в Менене из-за болезни погибли около 600 птиц, а еще 151 тыс. кур были убиты из-за угрозы распространения инфекции. Что касается Норвегии, то там первый случай гриппа H5N8 был выявлен у дикого гуся.