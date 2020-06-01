Главная Новости
1 июня • обновлено в 18:16
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer Science Все статьи автора

В Америке продолжаются протесты, Трампа со семьей даже прятали в бункере

2.9т

Новости из США. Воскресенье, 31 мая.

* По всей стране продолжаются демонстрации, которые в особенности с наступлением темноты сменяются во многих городах актами вандализма, совершаемыми судя по многим признакам хорошо организованными людьми. В частности, комиссар департамента исполнения наказаний штата Миннесота Пол Шнелл заявил в воскресенье вечером в Миннеаполисе, что среди демонстрантов были замечены белые националисты, известные правоохранителям, которые выступают в качестве "агитаторов", разжигающих и провоцирующих толпу.

– И в предыдущие дни было очевидно, что мирный протест, демонстрации, в которых участвует множество людей, следует отделять от действий вандалов, не имеющих отношения к демонстрантам.

Протесты в США

Протесты в США

Украинская правда

Протесты в США

Протесты в США

Украинская правда

– Во многих городах введен комендантский час, но не везде он соблюдается.

– В Вашингтоне многочисленная демонстрация проходила в непосредственной близости от Белого Дома. Вечером акты вандализма – поджоги, битье машин и витрин произошли и в столице.

– Стало известно, что по крайней мере в пятницу вечером секретная служба, охраняющая президента, эвакуировала Трампа и его семью в бункер под Белым Домом, где они провели минимум час.

– В Миннеаполисе днем едва не произошла большая трагедия. Водитель большой автоцистерны направил ее на большой скорости в толпу демонстрантов, двигавшуюся по шоссе. По счастливой случайности никто не пострадал. Водитель арестован без права освобождения под залог, ему предъявлены обвинения в умышленном нападении на людей. Водителем оказался 35-летний Богдан Вечирко, житель Миннесоты, работающий в транспортной компании, из Огайо. Примечательно, что этот несостоявшийся террорист является сторонником Трампа – он переводил деньги в избирательные фонды Трампа и республиканской партии. Замечу для украинских друзей, что то, что он этнический украинец, в Америке вряд ли кого-то заинтересует. Преступник – он и есть преступник. Его происхождение не имеет при этом никакого значения. Скорее всего, человек оказался жертвой пропаганды ненависти, исходящей постоянно сверху и с того же телеканала Фокс. И отвечать за то, что неуравновешенные люди могут сотворить, наслушавшись и начитавшись этой пропаганды, должны те, кто этой пропагандой занимаются изо дня в день.

– Президент молчит. Не находит нужным ничего сказать стране, как-то успокоить страсти. Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники в белом Доме, в окружении Трампа имеются серьезные разногласия по поводу того, должен ли он выступить по ТВ и обратиться к американцам. Одни считают, что должен, другие, в том числе его зять и старший советник Кушнер, считают, что не должен.

– В Твиттере Трамп обвиняет в том, что происходит в стране телеканалы CNN, MSNBC, газеты Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, "fake news", движение "антифа" (пригрозил, что объявит его террористической организацией) и "радикальных левых".

– Джо Байден в интервью телеканалу CNN резко осудил Трампа за "непрезидентское поведение", за полное отсутствие лидерских качеств и способности вывести страну из тяжелого кризиса, в котором она оказалась, объединить людей. Байден заявил, что именно в этом, в объединении людей, в том, чтобы страна вступила в диалог сама с собой, видит одну из главных своих задач.

– В отдельном заявлении Джо Байден решительно осудил акты вандализма, заявив, что мирный протест против несправедливости законен и необходим, мирно протестовать - это поступать по-американски. Акты вандализма, поджоги - совершенно неприемлемы и должны быть осуждены.

* Между тем пандемия коронавируса никуда не ушла.

– Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, превысило на 20:05 воскресенья по времени Восточного Побережья 1,797,400. Из них – 375,575 в штате Нью-Йорк. 160,445 заболевших в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. 120,582 больных - в Иллинойсе, 112,700 – в Калифорнии, 96,965 – в Массачусетсе.

– Число выявленных за сутки новых больных в стране составило около 19,800 (примерно на 3,200 меньше, чем в течение предыдущих суток).

– По состоянию на то же время 104,373 человека скончались от болезни с момента начала пандемии.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь Айзенберг Игорь Айзенберг
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Источник
Источник: Facebook Игоря Айзенберг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги