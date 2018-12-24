Уже не братья! Лукашенко сделал скандальное заявление об отношениях с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.

С таким заявлением он выступил в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, передает пресс-служба главы государства.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал Лукашенко.

Также президент республики напомнил, что в Минске всегда подчеркивали значимость взаимодействия между странами.

"Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", — объяснил Лукашенко.

Александр Лукашенко EADaily

Президент также напомнил о проблеме с ценами на газ и с компенсацией белорусской стороне за налоговый маневр в России. "И наша часть делегации, и российская должны будут завтра (25 декабря. – Ред.) на переговорах ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году", — отметил он.

Как известно, 25 декабря президент России Владимир Путин и Лукашенко подведут итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрят наиболее актуальные задачи взаимодействия в ближайшей перспективе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.

Ранее в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.

Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", и отличился жесткими заявлениями в сторону Путина.