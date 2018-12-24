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Уже не братья! Лукашенко сделал скандальное заявление об отношениях с Россией

17.2тЧитать материал на украинском

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.

С таким заявлением он выступил в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, передает пресс-служба главы государства.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал Лукашенко.

Также президент республики напомнил, что в Минске всегда подчеркивали значимость взаимодействия между странами.

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"Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", — объяснил Лукашенко.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

EADaily

Президент также напомнил о проблеме с ценами на газ и с компенсацией белорусской стороне за налоговый маневр в России. "И наша часть делегации, и российская должны будут завтра (25 декабря. – Ред.) на переговорах ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году", — отметил он.

Как известно, 25 декабря президент России Владимир Путин и Лукашенко подведут итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрят наиболее актуальные задачи взаимодействия в ближайшей перспективе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.

Ранее в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.

Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", и отличился жесткими заявлениями в сторону Путина.

Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
А как хочется соперничать с Америкой? Хочется, очень хочется. Да, но в чем? В войне? Американцы кроме войн дали миру интернет, мобильную связь, компьютеры, технологии. Они много чего дали этому миру. Что дали миру кацапы? Только войны и водку. Больше ничего. Потому и живет кацап от войны к войне. Потому что заниматься ему больше нечем. Не умеет он строить. Умеет только бухать, воровать и убивать. И еще изворотливо врать.
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Жалкий народец. Завистливый. С черной, мстительной душонкой. Агрессия от бессилия и понимания того, что хуже других. Намного хуже. А так хочется превосходства. И как это превосходство получить, если делать ничего не умеешь. Если только бухаешь и воруешь. Если похвастаться можно только победами, к которым ты не имеешь никакого отношения. Если побежденные спасали тебя, победителя, гуманитарной помощью и кредитами, чтобы ты не сдох с голод.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да на хуй таких братьев,пока от России все практически бесплатно получают,контрабандой с запада санкционку гонят,да еще рагулей соляркой с бензином снабжают,все заебись,братья,а как за что то заплатить предложат в обидушку кидается хитровыебанный Бацка.
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Бабаев Бабай, Они называют тупыми американцев. Они на полном серьезе считают себя конкурентами Америки. Сидят за компьютерами, работающими на американской ОС, подключены к сети Интернет, которая придумана американцами, и называют их пиндосами! А по телевизору грозят им ядерной войной. Не грозятся конкурировать с IBM или Apple, нет, бомбу грозятся кинуть. Если кто забыл, то бомбу им подарили тоже американцы. Кацапы, если американцы, которые столько дали миру — тупые пиндосы, тогда я вас с этих пор считаю обезьянами. Если сравнить американцев и вас, то польза человечеству абсолютно не сопоставима. А не нравится Америка — откажитесь от американских технологий или закройте свои вонючие хлебальники.
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Бабаев Бабай, Соперничать с американцами у них не получается. В Америке есть Тайсон, но в пару к нему американцы могут поставить Билла Гейтса. Кого в пару к Валуеву выставит Россия? Кого? Перельмана? Ну так он еврей. И они русские знать о нем ничего не знали, пока загнивающая гейропа не сообщила этим бухарям, какой самородок у них есть. Да и Валуев по сравнению с Тайсоном — просто мешок с говном. Отсюда вся эта бесконечная показуха. Олимпиады, Сколково, дворцы, олигархи, новые русские. Чтобы показать, мы мол не хуже других. Но все же знают, что хуже. Оттого и злоба в их чёрных душонках.
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