''Ужасное преступление'': саудовский принц впервые прокомментировал убийство Хашогги в Турции

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд впервые выступил по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги в Турции.

По его словам, власти Саудовской Аравии сотрудничают с турецким следствием для справедливости в этом деле, передает "Интерфакс".

"Это ужасное преступление для всех подданных Саудовской Аравии. И я верю, что оно болезненно отозвалось для всех во всем мире. Это преступление, которое нельзя оправдать. Сегодня Саудовская Аравия проводит все возможные законные действия, чтобы завершить расследование, сотрудничать с властями Турции и добиться того, чтобы виновные предстали перед судом", - сказал наследный принц.

Король Салман и наследный принц с семьей Хашогги Al-Hadath

По его словам, сотрудничество Турции и Саудовской Аравии уникально, но многие хотят использовать эту ситуацию для того, чтобы вбить клин между странами.

"Мы докажем всему миру, что две страны сотрудничают, чтобы добиться того, чтобы злоумышленники предстали перед судом, и восторжествовала справедливость", - сказал он.

Король Салман и наследный принц с семьей Хашогги Al-Hadath

По инициативе наследного принца также состоялся телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили дальнейшие шаги для выяснения обстоятельств убийства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хашогги числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он мог быть жестоко убит на территории диппредставительства.

Турция заявила, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста. В результате власти Саудовской Аравии признали этот факт, однако уточнили, что это произошло во время драки. В течение двух недель они отвергали обвинения.

Кроме того, правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства. Суадовские власти разрешили криминалистам исследовать объект на территории диппредставительства в рамках расследования.