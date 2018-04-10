Уши и куски кожи: в России не удосужились убрать останки жертв катастрофы Ан-148. Видео 18+

В Подмосковье на месте падения самолета "Саратовских авиалиний" Ан-148, в результате которого погиб 71 человек, до сих пор разбросаны фрагменты человеческих тел.

Эту ужасную картину заметила родственница одной из погибших в авиакатастрофе. Она уже записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и показала, что на самом деле творится сейчас на том злополучном поле.

При этом она рассказала журналистам жуткие подробности.

Со слов девушки, она видела своими глазами кожу, кости и фрагменты человеческих тел - в частности, уши. Все поле было усыпано наушниками, плеерами, кредитками, ключами, зарядками, одеждой и другими вещами пассажиров, пишет "МК".

Помимо этой ужасной картины над полем стоял едкий запах, а сам пустырь напоминал свалку.

Такой была картина спустя 40 дней после трагедии, такой она остается и сейчас.

Как сообщал "Обозреватель", Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек. В живых не осталось никого.