''Уничтожим!'' США объявили о новой стратегии из-за России

В США заявили о возможности наращивания сил противоракетной обороны (ПРО) и намерении внедрить новые технологии, позволяющие уничтожать ракеты противника до их запуска.

Об этом рассказал и.о. министра обороны Патрик Шанахан во время обнародования 17 января новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО, передает ТАСС. Краткое ее содержание обнародовано на сайте ведомства.

Шанахан отметил, что программы КНДР и Ирана по разработке и производству ракет вызывают серьезную обеспокоенность в США. В Пентагоне также обратили внимание на помощь в наращивании ракетного потенциала, которую этим странам оказывала Россия.

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"Пока мы прокладываем новый путь к миру на Корейском полуострове, ракеты Северной Кореи продолжают представлять серьезную обеспокоенность, как и иранские", — отметил он.

Новая американская Стратегия касательно ПРО предусматривает также размещение 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

"Наша стратегия требует [размещение] 20 перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили на Аляске, а также новые радары и датчики для немедленного выявления иностранных ракет, выпущенных по нашей большой стране", — отметил американский глава.

По его словам, США разработают системы, которые позволят защищать страну не только от баллистических, но и от гиперзвуковых и крылатых ракет.

"Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. Согласно нашему плану, это изменится… Наша цель проста: обладать возможностью идентифицировать и уничтожить любую ракету, запущенную с целью атаки на США из любой точки мира", — сказал Трамп.

"Кстати, мы достигли успеха в сфере гиперзвуковых технологий и гиперзвуковых ракетных [технологий]. И мы всегда будем впереди других", — добавил американский лидер.

В Стратегии также прописана тема космической обороны. Предполагается, что речь будет идти о размещении в космосе целой системы оборудования, которое сможет обнаруживать ракеты большой дальности до их запуска. Также будет говориться о возможности использовать лазерное оружие для оказания противодействия баллистическим ракетам, которые могут запустить так-называемые страны-изгои.

Иллюстрация. Оружие США Kivnews.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее США заявили о создании Военно-морскими силами сверхоружия. Идея его создания заключается в том, чтобы нанести удар по любой цели на планете в течение часа.

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