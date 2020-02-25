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25 февраля • обновлено в 07:16
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Умер старейший мужчина на Земле. Фото

2.2т
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Самый старый мужчина на Земле Титэцу Ватанабэ умер в японской префектуре Ниигата 23 февраля. Ему было 112 лет.

Об этом сообщает агентство Kyodo. Ватанабэ признали официально старейшим мужчиной на планете всего две недели назад.

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Скончался рекордсмен в доме престарелых. На момент получения звания старейшего ему было 112 лет и 344 дня.

Родился Титэцу Ватанабэ 5 марта 1907 года. Он был первым из восьми детей в семье. Долгие годы он работал над заключением контрактов на поставки сахарного тростника с плантаций. Затем он воевал во Второй мировой войне. У Ватанабэ было пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков.

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Титэцу Ватанабэ умер в 112 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года умер самый старый человек в мире. Это была 123 россиянка.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Япония
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