"Улыбаемся и машем": журналист указал на различия между элитой Путина и Сталина

Элита президента России Владимира Путина отличается от окружения Иосифа Сталина наличием счетов в швейцарских банках.

Об этом идет речь в блоге журналиста Бориса Райтшустера, опубликованном на "Обозревателе".

"Внутренняя политика России так устроена, чтобы отвлекать от нее внимание внешней агрессией. Была Грузия, потом Украина. Вся проблема в том, чтобы этот наркотик действовал – надо дозу увеличить. И мой большой страх, что Путин не изменит этому принципу и как только его популярность упадет, - он опять за счет внешнего врага будет стараться отвлечь людей от внутренних проблем", – заявил он.

Журналист подчеркнул, агрессия по отношению к внешнему миру свойственна системе Путина, которая живет конфликтами. Иначе, Кремлю придется думать о внутренних проблемах.

Он назвал нынешнюю западную элиту "политическими вегетарианцами". Согласно оптимистическому сценарию, россияне имеют за пределами страны родственники и деньги. Потому Райтшустер уверен, что до страшных событий дело не дойдет.

"Эта особенность путинской элиты и отличие от элиты Сталина. У того не было счетов в швейцарских банках и вилл на Лазурном берегу. Но если бы Запад изначально вел себя ответственно - можно было бы избежать многих жертв", – отметил он.

Журналист подчеркнул, что Запад готов перекрыть финансовое дыхание политической элите РФ, если Кремль пойдет на крупномасштабную военную акцию в Украине.

"Но если же Путин будет это делать ловко, то у Запада будет соблазн закрыть глаза и сказать, что мы ничего не видим, улыбаемся и машем. У Путина есть поле для маневра. Конечно, это игра с огнем. Но до сих пор он их всех ловко разыгрывает и это тянется еще с Минских соглашений", – заявил он.

Райтшустер также сообщил, что Путин вовсю пользуется непониманием западной элиты. Он убежден, что сейчас пришло поколение, которое ни о чем не знает.

Как сообщал "Обозреватель", военный эксперт доказал, что Путин готовится к внутренней войне.