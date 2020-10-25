В Беларуси сегодня истекает так называемый ультиматум так называемого "народного президента" Светы Тихановской Александру Лукашенко.

Что интересно, накануне истечения ультиматума в Беларусь наведывался руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, ставший в последнее время вести чересчур открытую медийную жизнь. В принципе, с учётом прогнозируемых для него будущих постов - это и не удивительно, но не в этом даже дело.

Дело в том, что все "оппозиционные" процессы в Беларуси сейчас находятся под контролем ГУ ГШ ВС РФ или, проще говоря ГРУ, а появление главы СВР в Минске и его встреча с Александром Лукашенко это, мягко говоря, не комильфо. Не комильфо с той позиции, что СВР очень нагло вклинивается в, пожалуй, один из наиболее успешных "оппозиционных" проектов Гризодубовой за последние годы на постсоветском пространстве.

А этим утром появилась информация о том, что Михаил Бабич представил президенту РФ Владимиру Путину так называемый "план разрешения белорусского политического кризиса", после чего его назначили ответственным за его выполнение.

Именно по этой причине практически все российские информационные площадки и журналисты аффилированные с ГРУ переключились с Нагорного Карабаха, где и так уже всё ясно, на Беларусь.

Причём переключились, анонсируя сегодня в ходе протестов чуть ли не расстрел демонстрантов и разрешение властей на огонь на поражение, в случае попыток захвата органов государственной власти.

То есть, на Гризодубовой не просто взволновались, а возмутились столь грубой не столько интеграцией в беларуский проект представителей от СВР-ФСБ, сколько, откровенно – кражей их детища.

А потому, не удивлюсь если именно это обстоятельство катализирует события в Минске и мы с вами станем свидетелями того протеста, что задумывался на начало августа – с жертвами и кровопролитием. Ведь такие назначения всегда сопровождаются проверкой "на профпригодность" как Бабича, так и Нарышкина и в целом всего формирующегося сейчас доминантного трио с Мишустиным и Козаком. И проверку "на профпригодность", судя по той подготовке, что прямо сейчас проходит в Беларуси, ГРУ проведёт довольно жёсткую.

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