Крушение самолета МАУ в Иране: могла ли российская ракета привести к авиакатастрофе

Лидеры стран США, Канады и Великобритании выступили с заявлением о том, что украинский самолет МАУ был по ошибке сбит после атаки на американские военные базы в Ираке зенитной ракетой российского производства, принадлежащей Ирану. Об этом свидетельствуют данные разведки трех стран.

Главное:

Тактический зенитный ракетный комплекс "Тор" был разработан Научно-исследовательским электромеханическим институтом в Москве в 1975-1976. На вооружение комплекс был принят в 1986 году.

Предназначен для противовоздушной обороны и защиты наиболее ответственных объектов: административных, экономических и военных.

Основная единица комплекса "Тор-М1" – боевая машина 9К331 (отвечает за поиск цели, наведение и запуск ракет) и восемь управляемых зенитных ракет 9М331 с твердым топливом. Станция оборудована системой опознавания "свой-чужой".

Ракета 9М331 со скоростью 25 м/с выстреливается из пусковой установки пороховым зарядом. Затем вертикально стартовавшая ракета производит доворот в сторону цели, запускает маршевый двигатель и направляется в заданном направлении.

ЗРК способен поражать цели на высоте до 10 км. Вероятность поражения одной ракетой цели типа "самолет" — от 30 до 70%, типа "вертолет" — от 50 до 88%, "беспилотник" — 85-95%.

Согласно открытым источникам, различные модификации российского ЗРК "Тор" есть на вооружении РФ, Армении, Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Греции, Египта, Китая, Кипра, Украины и Ирана.

На вооружении иранской армии предположительно есть 29 комплексов "Тор-М1" российского производства. Поставка данных ЗРК из РФ в Тегеран завершилась в январе 2007 года.

Какая именно ракета сбила украинский самолет МАУ, и была ли она вообще, должно разобраться следствие. Но по мнению российского военного аналитика Павла Фельгенгауэра, все больше похоже на то, что самолет действительно был поражен зенитными ракетами.

Более того, военный эксперт уверен, что США знает тип зенитной системы, который примерно можно определить по характеристике факела.

"Например, у ПЗРК маленький факел, у "Тора" намного больше, у С-300 – еще намного больше. Это ракеты разного веса. Но Пентагон на всякий случай молчит, потому что это рассекретит их возможности. Этого никто не делает", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

На данный момент все заявления сводятся к тому, что украинский Boeing вероятно был сбит случайно, но вопрос остается в том, почему ЗРК находился около цивильного аэропорта и был приведен в боевую готовность.

Как отметил главный редактор журнала Defense Express Антон Михненко, вероятно, комплекс был переведен в автоматический режим, в таком случае он фактически уничтожает все воздушные цели в зоне досягаемости его ракет.

Почему ЗРК мог быть приведен в боевую готовность, объясняется просто, в то же утро 8 января, когда произошла катастрофа с украинским самолетом, Иран совершил обстрел американских военных баз в Ираке, соответственно они приготовились к ответу США, говорит Михненко.

Но даже в этом случае действия Ирана абсолютно непрофессиональные. Как уже объяснялось, комплекс находился в непосредственной близости к международному аэропорту Тегерана, когда у Ирана есть другие ППО, находящиеся в том же радиусе, но который не будут создавать угрозу пассажирским самолетам.

Тут выясняется другая информация, по словам Михненко, ЗРК "Тор-М1" не находится на вооружении у Ирана, а у сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Вероятно, что именно они и использовали комплекс.

Это подтверждает и Павел Фельгенгауэр: "Стреляли не иранские военные, а Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). Потому что у них есть эти зенитные ракеты. КСИР настолько все боятся в Иране. Это абсолютно независимое военизированное формирование, которое не подчиняется президенту… Их все боятся, и никто слова против них не скажет, все будут врать. Только их вождь – рахбар Хомейни – может принять решение, чтобы сказать".

Именно из-за огромного влияния КСИР, официальные власти Ирана пока не рискуют признать правду, считает военный эксперт.

"В самолете летело очень много иранцев, хоть они и числились как канадцы. Так что сбивать самолет специально никакой цели не было. Но даже признать свою ошибку очень сложно. Пока надо ждать, когда в Иране разберутся с военно-политической ситуацией", – отметил военный аналитик.

Вечером, 9 января, американские СМИ выпустили ряд материалов, в которых утверждается, что украинский самолет в Тегеране был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенными Ираном.

Издание Newsweek приводит слова представителей Пентагона и высокопоставленных сотрудников разведки, по мнению которых украинский Боинг 737-800 был сбит ракетой российского производства "Тор-М".

Сомнение в том, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, выразил и сам глава Белого дома Дональд Трамп.

Дальше один за другим последовали заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы Британского правительства Бориса Джонсона.

Вскоре с заявлением выступил глава британского правительства Борис Джонсон. "Есть доказательства того, что украинский рейс был сбит ракетой сил Ирана. Это могло быть непреднамеренно. Мы работаем с Канадой и другими партнерами для полного и прозрачного расследования", – сказал он.

Позже в сети опубликовали видеозапись, на которой якобы ракета сбивает самолет МАУ в небе над Тегераном. Его достоверность подтвердило издание The New York Times и команда расследователей Bellingcat.

Американское издание заявило, что подлинность кадров была подтверждена, и иранская ракета попала в Boeing 737 над Парандом, который находится недалеко от аэропорта Тегерана.

Сообщается, что после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв. После этого судно пролетело еще несколько минут и затем взяло курс обратно в аэропорт, по пути к которому взорвалось и упало.

Расследователи Bellingcat подтвердили эти факты, идентифицировав дома, которые попали на видео.

Кроме того, в сети были опубликованы фото детали от ракеты зенитного комплекса "Тор-М1", которую нашли недалеко от катастрофы украинского самолета Boeing737. На своей странице в Twitter их показал пользователь под именем Ashkan Monfared.

Немецкое издание Bild связалось с иранцем для уточнения источника данных фото, и он ответил: "Друг прислал мне это через WhatsApp. Он нашел его сегодня (в среду, 8 января, – Ред.) на обочине дороги перед своим многоквартирным домом в городе Паранд. Он не имел представления, что это такое".

Примечательно, что позже аккаунт Ashkan Monfared был заблокирован, а достоверность фото официально пока не подтверждена.

Однако скринами из его поста поделился главный редактор военного журнала The Defence Blog Дилан Малясов: "Это мое личное мнение: Boeing 737-800, летавший "Украинскими международными авиалиниями", был сбит иранской самоходной ракетной системой "Тор-М1".

