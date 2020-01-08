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8 января • обновлено в 08:37
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Самолет МАУ потерпел крушение в Иране: появилось первое видео

11.8т
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В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737, перевозившего 180 пассажиров и членов экипажа.

Воздушное судно разбилось вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране (Иран) в среду, 8 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пока о судьбе пассажиров и причинах аварии ничего неизвестно. По предварительной информации, у самолета были технические проблемы.

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Самолет МАУ потерпел крушение в Иране: появилось первое видео

ato.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, о падении самолета стало известно рано утром. В 5:44 он перестал подавать сигналы.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
разбился самолет самолет
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Комментарии
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Искренне соболезную.
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0
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Сейчас наши свиномые блохеры и троли напрягут остатки своего мозга и напишут, что это сделала Москва. Правда, майд,ауны?
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2
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Трагедия. Соболезнования семьям погибших
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6
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