Самолет МАУ потерпел крушение в Иране: появилось первое видео

В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737, перевозившего 180 пассажиров и членов экипажа.

Воздушное судно разбилось вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране (Иран) в среду, 8 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пока о судьбе пассажиров и причинах аварии ничего неизвестно. По предварительной информации, у самолета были технические проблемы.

ato.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, о падении самолета стало известно рано утром. В 5:44 он перестал подавать сигналы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!