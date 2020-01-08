Самолет МАУ потерпел крушение в Иране: появилось первое видео

В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737, перевозившего 180 пассажиров и членов экипажа.
Воздушное судно разбилось вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране (Иран) в среду, 8 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Пока о судьбе пассажиров и причинах аварии ничего неизвестно. По предварительной информации, у самолета были технические проблемы.
ato.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, о падении самолета стало известно рано утром. В 5:44 он перестал подавать сигналы.
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