"Украинский рэпер" отличился на митинге в Москве

Украинский рэпер Артем Лоик якобы выступил на митинге в Москве против блокировки мессенджера Telegram и других ограничений в интернете.

Об этом передает в Telegram-канале издание "Медуза", отмечая, что на акции протеста собрались порядка 10 тысяч россиян.

"На митинге выступает украинский рэпер Лоик. Говорит, что "мы умнее наших родителей, сами разберемся со своей страной". И цитирует группу "Кровосток": "Никакой свободы врагам свободы", - написано в сообщении.

При этом пользователи сети пишут, что редакция "Медузы" ошиблась, и украинца Лоика на митинге нет. Также есть видео выступления рэпера Локимина, которого, вероятно, и спутали с Лоиком.

Отметим, 28-летний Артем Лоик - рэпер из Полтавы. Большинству украинцев он известен как участник шоу "Х-фактор" и "Україна має талант". В 2012-2013 годах Лоик жил в России и сотрудничал с российским певцом Григорием Лепсом.

В начале 2014 года Лоик вернулся в Украину и начал писать свои треки не на русском, как раньше, а на украинском языке.

Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией РФ тайну переписки. 16 апреля мессенджер стали официально блокировать, но юзеры используют специальные сервисы, чтобы обойти запрет и продолжать пользоваться Telegram.