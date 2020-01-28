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28 января • обновлено в 15:31
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"Мы знаем секрет": украинка рассказала, как во Вьетнаме спасаются от коронавируса

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Во Вьетнаме нет никакой паники из-за вспышки заражения коронавирусом в Китае. Однако в целях безопасности люди не покупают привозные бананы.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала украинка Елизавета Чалова, которая работает учителем английского языка в местной школе на острове Пхукок.

"Во Вьетнаме ничего не слышно, вообще мы это не обсуждаем. Мы наоборот смеемся, когда пишут: "А что там во Вьетнаме?". Где Китай, где Вьетнам. Я понимаю, что люди переживают, но было бы за что переживать. Просто пусть бананы не покупают. Мы знаем секрет – пока не покупать бананы привезенные", – отметила женщина.

Вьетнам

Вьетнам

Напомним, ранее врач нетрадиционной китайской медицины Александр Ковбота из Украины заверил, что на популярном китайском курорте Хайнань, куда сейчас массово едут украинцы, также нет опасности заразиться новым коронавирусом. По его словам, вирус слабый и под действием температуры до 50 градусов погибает в течение 23-30 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь на 28 января резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

  • Посольство Украины в Китае призвало граждан покинуть территорию КНР при наличии возможности из-за стремительного распространения коронавируса 2019-nCoV. Оно не исключило проведения эвакуации из провинции Хубэй.

  • Тем временем запорожец Владислав Шкроботько показал и рассказал, какая обстановка царит сейчас в Китае из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV и как люди живут в условиях эпидемии.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
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