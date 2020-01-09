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9 января • обновлено в 17:49
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"Украина – наш партнер": в НАТО заявили об усилении военной мощи в Черном море

1.5т
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НАТО намерен усилить присутствие в Черном море, как в важном для себя стратегическом объекте.

Об этом на встрече заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе. Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря – это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона – Грузия и Украина – являются ценными партнерами НАТО", – сообщил он.

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В этой связи Столтенберг напомнил, что НАТО способствовала открытию морской военной академии в Украине в прошлом году, а также пообещал проводить больше военных учений с государствами-партнерами, передает ТАСС.

Также генсек оценил вклад Румынии в НАТО и рассказал о развертывании румынской армии в миссиях под руководством Альянса в Афганистане, Ирак, Косово и в Польше.

Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

"НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом, и мы ищем, что еще мы можем сделать", – акцентировал Столтенберг.

Орбан и Столтенберг

Орбан и Столтенберг

НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал армии США предупредил, что Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Йенс Столтенберг Виктор Орбан
Место
Румыния
Теги
НАТО Черное море
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
А сколько визга то было когда крым ушел,,,лужа лужа
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Всё что может НАТО это молоть языком) Из года в год одно и тоже. А рагули высунув языки и пуская слюни жадно внимают каждое слово)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, неужели вы не понимаете, что быть врагом России это смертельно для государства Украина?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
RUNIC, отсоси, враг ...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Zhikharev Dmitry, мы,понимаем..Понимаем одно-нынешняя Россия наш враг номер 1..Пока не вернете то,что украли..
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