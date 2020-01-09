"Украина – наш партнер": в НАТО заявили об усилении военной мощи в Черном море

НАТО намерен усилить присутствие в Черном море, как в важном для себя стратегическом объекте.

Об этом на встрече заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе. Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря – это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона – Грузия и Украина – являются ценными партнерами НАТО", – сообщил он.

В этой связи Столтенберг напомнил, что НАТО способствовала открытию морской военной академии в Украине в прошлом году, а также пообещал проводить больше военных учений с государствами-партнерами, передает ТАСС.

Также генсек оценил вклад Румынии в НАТО и рассказал о развертывании румынской армии в миссиях под руководством Альянса в Афганистане, Ирак, Косово и в Польше.

Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

"НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом, и мы ищем, что еще мы можем сделать", – акцентировал Столтенберг.

Орбан и Столтенберг НАТО

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