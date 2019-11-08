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8 ноября • обновлено в 15:45
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Украина без Крыма: скандал с The New York Times получил внезапное продолжение

1.1т Читать материал на украинском

Американское издание The New York Times, ранее опубликовавшее статью с картой Украины без Крыма, который сейчас оккупирован Россией, решило исправить ошибку.

Так, изображение в материале об украинском бизнесмене Игоре Коломойском поменяли (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как можно заметить, теперь на иллюстрации материковая Украина и Крым уже обозначены одинаковым цветом.

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Карта Украины без Крыма

Карта Украины без Крыма

Скриншот

Однако аннексированный полуостров на карте отделен пунктиром.

Напомним, что статью под названием "Украинский олигарх планирует новый горный курорт" газета The New York Times подала с иллюстрацией, на которой карта Украины была изображена без временно оккупированного Россией Крыма. При этом на изображении цвет материковой Украины отличался от цвета Крымского полуострова.

Карта Украины з Крымом

Карта Украины з Крымом

Скриншот

В связи с этим украинское посольство в Вашингтоне призвало The New York Times исправить ошибку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория РФ, а также подписан как "спорная территория". Позже в газете пояснили свою позицию. Сам автор материала Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной в газете карте.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
США Нью-Йорк
Теги
Крым газета The New York Times СМИ фотографии
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Ну раз уж сами The NYT, то можно и парад ВСУ в Севастополе проводить. )))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, теперь-то все поменялось!
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
Там стала вся Украина, как Россия.))))
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