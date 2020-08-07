В своём желании удалить Лукашенко с поля Кремль догнал белорусских демократов. Но есть несколько различий. У Кремля гораздо больше ресурсов и возможностей сделать это, чем у тамошних демократов, энергию и неприязнь которых к "бацьке" он стремится сейчас использовать по максимуму. Больше, несмотря на всю поддержку их западными демократами и правительствами, как реальную, так и мнимую, сочинённую в аппарате Лукашенко.

Он сейчас демонстрирует даже больше страсти в этом, чем белорусские демократы, по той простой причине, что тем спешить некуда, а у Кремля капитально пригорает не только молоко, но и всё остальное. Замена Лукашенко именно сейчас своим наместником – это для Кремля вопрос о жизни и смерти путинского режима. Если это удастся, то путинский режим получит укол бодрости по образцу "Крымнаш". Если не удастся, то придётся петь на манер Высоцкого "Беларусь мы проворонили" и играть похоронный марш, поскольку никаких других вариантов приращения империи посредством "мягкой силы" в загашнике нет.

Приращение Беларусью могло бы стать сильным обезболивающим в ситуации, когда с ценами на углеводороды печаль, с рынка вытесняют, даже кроткая Армения собралась перейти с российского на иранский газ, рубль идёт к девальвации, и вообще всё величие империи рассыпается на глазах. Империю, чтобы не рассыпалась, надо срочно подпереть чем-то более прочным, чем скрепы.

Беларусь – прекрасная подпорка, поскольку многократно больше Крыма территорией и населением, что впечатляет. Никаким присоединением нескольких запустевших районов Донецкой и Луганской областей заменить её нельзя, тем более, что у многих россиян на слово "Донбасс" уже выработалась стойкая аллергия и антипатия. Пропагандисты могут, разумеется, раздуть значимость данных районов до размеров Аляски, но это будет тем мыльным пузырём, который лопается раньше, чем успевает надуться. Переделать пузырь "Донбасс – кормилец Украины" в привлекательный для россиян шарик не получится никак, что в него не вдувай и в какие цвета не крась.

Если Путин до конца года ничего не присоединит, то в следующем году ему придётся собирать манатки и двигаться к выходу из Кремля. Придётся, поскольку неприятности будут сыпаться на РФ как из рога изобилия и фамилия "Путин" станет их синонимом. По этой причине фамилию хозяина Кремля придётся срочно менять вместе с ним. Уход Лукашенко и поглощение Беларуси, именно поглощение, а не слияние, это реальный шанс для Путина задержаться ещё на какое-то время. Ситуацию можно обозначить и так: если Лукашенко уйдёт, то Путин останется и какое-то время ещё попьёт со всех крови.

Именно поэтому Кремль сейчас старается сделать всё возможное и невозможное для устранения Лукашенко, можно сказать, любой ценой и любым способом. В отличие от белорусских демократов, от которых Лукашенко никуда не денется, даже если останется ещё на один срок, Кремль знает: от него Лукашенко после 9 августа точно сбежит и даже перестанет дипломатично улыбаться, как Пашинян, имевший репутацию человека Запада и армянской диаспоры вне РФ. Союзное государство, которое за 20 лет так и не срослось, точно не срастётся уже никогда, если Лукашенко останется.

После этого на России можно говорить, "Прощай, Беларусь!", поскольку неприкрытое военное нападение на неё почти невозможно по многим причинам. Война с Беларусью, это как раз то, чего не хватает России для полного счастья. После её начала даже Китай и Куба проголосуют за исключение РФ из ООН и тем более за лишение её права "вето". Возможно, поэтому США, ЕС и Пентагон хладнокровно молчат по поводу поимки в Беларуси "зелёных человечков" из РФ, поджидая, когда весь "медведь" сам свалится в ловчею яму.

"Медведь" самоуверенно прётся в яму всеми способами, полагая, что он хозяин тайги, и никто ему не указ, даже китайский "тигр". Поскольку Виктора Бабарико кандидатом от Кремля в президенты Беларуси не зарегистрировали, то пришлось делать ставку на семью Тихановских. Хотя хороший был кандидат Бабарико, – символизировал собой единство "Газпрома" с белорусским народом и торговал иллюзией дешёвого "братского" газа, того самого, который не смог ни выпросить, ни выбить Лукашенко, продавший России трубу. На этом "братском" газе уже обожглась и Армения, которая весной обратилась к Москве с вопросом: почему мы должны платить за газ в три раза больше, чем он стоит на хабе в Германии и цены на него падают? На что Москва ответила: ну вы же раньше платили и не жаловались, так что, продолжайте платить.

Но Бабарико – слишком прямой кандидат, пусть и более закруглённый, чем Янукович, и на дворе не 2004 год. Почти все повзрослели и немного поумнели, а в Москве осознали: ставить на одну "лошадку" – это вчерашний день и участвовать в забеге под российским флагом означает проиграть. Лучше участвовать под чужим флагом или нейтральным. В Беларуси, как и в Украине, промосковская партия тоже впилась как клещ в "хорошее" слово "оппозиция".

Одной из таких "лошадок" и стал Сергей Тихановский, имеющий на паях с женой две кинофирмы и заказы из РФ. Актёр Рейган таки заставил всех по-новому прочесть фразу Ленина о том, что кино – самое важнейшее из искусств для большевиков. Но Ленин не мог и предположить, что кино и спорт станут кузницами кадров для политики. Слишком хорошего мнения был он о массах и мало сведущ в механике госуправления.

Тихановский благополучно прожил с красавицей женой и кино до 41 года в политике никак не участвуя, но в декабре 2019 г. под Новый год рванул в неё, сразу нарываясь на скандалы и задержания. Метод, открытый ещё Сальвадором Дали, который раз в неделю выпадал из окна, чтобы привлечь внимание СМИ к себе и своим картинам. Это старое поколение типа Жириновского привлекает к себе внимание бранью и метанием стаканов с водой, а новое целуется с коровами и лезет в самолёт с вилами, особенно, когда идей и картин нет, а внимания хочется.

Тихановскому в регистрации кандидатом отказали, несмотря на то, что он попал в поле зрения Европарламента, но его жену Светлану таковой зарегистрировали, чем Лукашенко создал настоящий ребус и полигон версий для тех, кто мыслит прямолинейно.

В действительности всё буднично и прозаично. В офисе Лукашенко решили, если от участия московского кандидата отделаться нельзя, то пусть им будет Тихановская, как барышня, согласившаяся на сотрудничество не только с ФСБ, но и с КГБ. Минск таким ходом заставил Москву играть по правилам выборов, а не заходить сразу с "зелёных человечков" и других "козырей". Если бы никого из трёх девиц под окном на выборы не пустили бы, то Москва уже устраивала бы акции типа "Путин введи войска и спаси от диктатора и нациста Лукашенко". Вместо этого Москва теперь вынуждена продвигать Тихановскую банальными методами избирательной компании, а изыски с "зелёными человечками" и прочим придерживать на ночь подсчёта голосов.

Светлана Тихановская оказалась на растяжке между КГБ и ФСБ, и каждая из служб может считать любой её шаг в сторону побегом. Рискованно идти в президенты, не имея своей партии. Впрочем, история знает немало примеров, когда на трон сажали совсем "нулевых" персон, и тем удавалось на нём удержаться. Близкий пример – императрица российская Анна Иоанновна (1730-1740), привезенная в Петербург из Курляндии, и разорвавшая после коронации свой договор с "верховниками".

На данный момент кандидатами в президенты Беларуси имеем помимо Тихановской и Лукашенко экс-депутата Анну Канопацкую, ведущую компанию для "галочки", и двух оппозиционеров со стажем – лидера социал-демократов Сергея Черечня и сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, шансы которых на успех крайне малы, поскольку в информационном пространстве усилиями Москвы доминирует Тихановская. Примечательно, что и сам Лукашенко в качестве главного своего оппонента упоминает по фамилии только её.

Какой-то части недовольных Лукашенко очень соблазнительно использовать усилия Москвы и избавиться от опостылевшего "бацьки" по формуле "После Лукашенко хоть потоп, хуже не будет". Москва тоже стремится использовать такие настроения, полагая, что белорусы склонны проголосовать хоть за чёрта лысого, хоть за Тихановскую, лишь бы избавиться от Лукашенко и "старой" оппозиции не верят. Однако эти ожидания Москвы могут оказаться завышенными, особенно в ситуации с арестом 33 "зелёных человечков".

Лукашенко уже начал вить верёвку для Кремля, когда 6 июля заявил, что готов выдать их в Украину, после того, как она предоставит доказательства их вины. В воздухе начала материализоваться идея белорусско-украинской следственной комиссии о преступлениях российской военщины на Донбассе. Поскольку среди задержанных есть один гражданин Казахстана, активно участвовавший в давних столкновениях в Жаозене, то и Казахстан может войти в неё. На фоне взрыва российской селитры в Бейруте, которая почему-то не доехала до Мозамбика и была сгружена на берег в Ливане, а привезший её корабль там же затоплен, Москве только белорусско-украинско-казахского расследования для полного счастья не хватает. Особенно, когда есть серьёзное подозрение, что в мешках была не только селитра. Это не наркоту возить из Аргентины под прикрытием ведомства Лаврова.

Такими действиями и заявлениями Лукашенко даёт понять Кремлю, если тот начнёт акции протеста с требованием добавить голосов Тихановской и задействует ещё и разных "зелёных человечков", то, во-первых, в Минске будет открыт филиал Нюренбергского или Гаагского суда для России, а во-вторых это будет означать её нападение на Беларусь. Никакие заявления "нас там нет" не пройдут, поскольку вот – уже есть, допрашиваются и сознались. Лукашенко, умудрённый историей с захватом Крыма, играет на упреждение. Если бы у Турчинова были бы в феврале под замком такие 33 "богатыря", то в Крыму никакой, так сказать, "референдум" не состоялся бы.

В результате Москва из наступления вынуждена переходить к хаотической обороне и наполнять информпространство самыми фантастическими версиями о задержанных в Беларуси "зелёных человечках". Это очень напоминает её шараханье по сторонам, когда военные из РФ сбили малазийский "Боинг". Российская оппозиция всячески бросилась помогать в этом Кремлю. В частности, новенький оппозиционер Майк Наки, повышенный с радиоведущего "Эха Москвы" до политолога, стал гневно кричать: Лукашенко лжёт, оружия у задержанных не найдено. Они, что как персонаж фильма "Брат" должны были его мастерить из подручных материалов?! Какой-нибудь Гиркин мог бы его урезонить, сказав: Дурак, кто же это людей и оружие вместе возит. Сначала делают схрон с оружием, следят, чтобы его не нашли ВСУ, а затем подвозят людей. Но Гиркин молчит и никак не комментирует провал своих коллег в Беларуси, хотя это его тема. Забавно наблюдать, как российская оппозиция сливается с Кремлём в экстазе.

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