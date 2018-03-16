"Угроза всей жизни на Земле": в США оценили новое оружие России

Исследователь последствий применения ядерного оружия из США Стивен Шварц заявил, что новый российский подводный беспилотник "Статус-6", который способен нести на своем борту ядерный заряд, является "кобальтовой бомбой" и может превратить целые континенты в безжизненные территории.

По словам специалиста, которого цитирует Лента.ру, детонация ядерного оружия вблизи или на поверхности земли приводит к выпадению радиоактивных осадков. Во время взрыва огненное облако всасывает в себя грунт или воду, загрязняя их радионуклидами, а после частицы выбрасываются в атмосферу и разносятся на большие расстояния.

Ядерное вооружение США предназначается для уничтожения оружия массового поражения на территории противника, при этом заряды детонируют в воздухе, и поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, будет практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение будет минимальным.

В то же время, по слухам, "Статус-6" не только будет детонировать в толще воды, но и содержит кобальт-59. В результате захвата нейтронов этот изотоп будет превращаться в радиоактивный кобальт-60.

Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва. Если "Статус-6" взорвется рядом с Вашингтоном, то радиоактивные осадки, вероятно, выпадут в Канаде и Мексике. При этом потребуется более 50 лет, чтобы интенсивность ионизирующего излучения вернулась к фоновым значениям.

Согласно Шварцу, на все это время любые загрязненные территории будут непригодны для жизни. Люди, укрывшиеся под землей, при попытке выбраться на поверхность будут подвергнуты смертоносным дозам радиации.

Согласно данным американской разведки, новое российское оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки "Саров".

"Статус-6" имеет дальность действия 10 тысяч километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиационное загрязнение.

Как сообщал "Обозреватель", 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность разработала баллистическую ракету с ядерной силовой установкой "Сармат", которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны.