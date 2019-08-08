Ученые предсказали катастрофическое извержение вулкана: появился тревожный знак

Вулкан Килауэа на Гавайях, который был активным в течение 30 лет и лишь недавно успокоился, может взорваться.

Об этом заявили в Геологической службе США, передает Live Science. Причиной может стать участок воды, который не так давно заметили в нижней части кратера.

Снимок "озера" в кратере сделали с высоты пилоты, а позже ученые подтвердили, что пятно является водой. Как стало известно, "озер" в кратере Килауэа целых три. Самое большое из них имеет площадь в 14 метров, его глубина неизвестна.

Их источником стали подземные воды, которые проникли через трещины в скалах. Извержения в 2018 году привели к тому, что кратер обрушился и стал на 300 метров глубже. Существует вероятность того, что "озера" в кратере будут расти. Если это произойдет, водоемы спровоцируют взрывные извержения, ведь магма быстро генерирует пар.

В результате взрывных извержений вулканический пепел, магма и огромное количество пород будут выброшены в воздух.

Вулкан Килауэа Livescience

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