Убийство журналиста Хашогги: Турция выдвинула 20 громких обвинений

В Турции выдвинули обвинения 20 людям, которых подозревают в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщает ВВС, бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмада Асири и экс-советника саудовской королевской семьи Сауда аль-Кахтани обвиняют в подстрекательстве к убийству.

Остальных 18 человек обвинили в непосредственном осуществлении "умышленного убийства с особой жестокостью". Среди обвиняемых: член Королевской гвардии Саудовской Аравии, криминолог и работник саудовской разведки, который ранее путешествовал с кронпринцем Саудовской Аравии Мохамадом бин Салманом.

Убийство журналиста Хашогги

Отметим, что, по мнению спецслужб западных стран, именно кронпринц является организатором убийства Хашогги.

В прокуратуре Турции подчеркнули, что обвинения основаны на анализе цифровых устройств Хашогги, показаний свидетелей и свидетельств людей, которые въезжали в страну и выезжали из нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, выступавший с критикой саудовского правительства и наследного принца Мохаммеда.

Он пропал 2 октября 2018 года в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Турция получила запись убийства с Apple Watch журналиста. Правоохранители нашли фрагменты его тела в колодце на территории консульства.

В результате власти Саудовской Аравии признали преступление. 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.

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