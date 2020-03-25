Главная Новости
25 марта • обновлено в 16:04
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Убийство журналиста Хашогги: Турция выдвинула 20 громких обвинений

1.2т
Читать материал на украинском

В Турции выдвинули обвинения 20 людям, которых подозревают в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщает ВВС, бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмада Асири и экс-советника саудовской королевской семьи Сауда аль-Кахтани обвиняют в подстрекательстве к убийству.

Остальных 18 человек обвинили в непосредственном осуществлении "умышленного убийства с особой жестокостью". Среди обвиняемых: член Королевской гвардии Саудовской Аравии, криминолог и работник саудовской разведки, который ранее путешествовал с кронпринцем Саудовской Аравии Мохамадом бин Салманом.

Убийство журналиста Хашогги

Убийство журналиста Хашогги

Отметим, что, по мнению спецслужб западных стран, именно кронпринц является организатором убийства Хашогги.

В прокуратуре Турции подчеркнули, что обвинения основаны на анализе цифровых устройств Хашогги, показаний свидетелей и свидетельств людей, которые въезжали в страну и выезжали из нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, выступавший с критикой саудовского правительства и наследного принца Мохаммеда.

Он пропал 2 октября 2018 года в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Турция получила запись убийства с Apple Watch журналиста. Правоохранители нашли фрагменты его тела в колодце на территории консульства.

В результате власти Саудовской Аравии признали преступление. 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги