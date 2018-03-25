Убежденный в плоскости Земли американец улетел "в космос": что из этого получилось

В США убежденный в плоскости Земли Майк Хьюз из Калифорнии создал ракету и даже совершил на ней полет.

По его словам, он создал летательный аппарат "на паровой тяге" прямо у себя в гараже, передает "Лента.ру".

В 320 километрах от Лос-Анджелеса ему удалось подняться на 520 метров. Он приземлился на парашюте примерно в 450 метрах от места пуска.

Правда, нос ракеты при падении раскололся на две части. Сам пилот-любитель почти не пострадал, он жалуется только на боли в спине.

"Я устал от разговоров о том, что я струсил и не собрал никакую ракету, я устал от всего такого. Я взял себя в руки и сделал это", — заявил он.

61-летний мужчина работает водителем лимузина, но увлекается наукой. На портале YouTube он выкладывает видеообращения, где утверждает, что Земля имеет плоскую форму. В перспективе он намерен создать ракету, чтобы получить подтверждение теории.

Как сообщал "Обозреватель", центр "Миротворец" высмеял заявление президента Владимира Путина о разработке в России новой ракеты с ядерным двигателем, которой он угрожал во время своего послания к Федеральному собранию.