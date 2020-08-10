У Тихоновской не признали результаты выборов в Беларуси

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты голосования.

Об этом в комментарии для РИА Новости сообщило доверенное лицо оппозиционного политика Мария Колесникова.

В штабе рассказали, что по их данным, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 80% голосов за Тихановскую. Также Колесникова сказала, что о своих дальнейших действиях объявят в ближайшие часы.

Ранее Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%.

Второй результат с большим отрывом у Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%.

Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Новость обновляется...