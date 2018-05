У Шойгу соврали: сколько россиян на самом деле убили в Сирии

В Сирии в результате нападения боевиков ИГИЛ погибли на самом деле девять российских бойцов и 26 военных армии сирийского президента Башара Асада.

Об этом 27 мая написало в Twitter новостное агентство AFP со ссылкой на данные мониторинговой группы.

Отметим, что ранее Минобороны РФ отчиталось, что погибли 4 военных, и еще трое были ранены.

