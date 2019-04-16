"У нас все получится!" Макрон пообещал отстроить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении реконструировать пострадавший от масштабного пожара Нотр-Дам в Париже за 5 лет.

С обращением к французам после трагедии выступил он вечером во вторник, 16 апреля, передает Le Figaro.

"То, что мы видели, – это способность мобилизоваться, объединяться, чтобы побеждать. За свою историю мы построили города, порты, церкви. Многие сгорели, были уничтожены. Каждый раз мы их перестраивали. Огонь Нотр-Дама напоминает нам, что наша история никогда не останавливается. У нас всегда будут проблемы, которые нужно преодолеть. То, что мы считаем неразрушимым, также может быть не вечным", – заявил он.

Эммануэль Макрон Скриншот из видео

По его словам, французы должны объединиться, чтобы восстановить собор.

"Я хочу сказать вам сегодня вечером, что разделяю вашу боль и вашу надежду. Теперь мы должны это сделать. Мы будем действовать и у нас все получится. Мы восстановим Нотр-Дам и я хочу, чтобы реставрация завершилась уже в течение пяти лет", – резюмировал он.

Примечательно, что специалисты ранее заявляли, что работы по реконструкции собора займут 10-15 лет, а на более тщательное восстановление деталей величественного здания и вовсе может уйти полвека.

Собор во время пожара

Фото последствий пожара Интерфакс

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который полностью смогли потушить только спустя 12 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам реставраторов, на реконструкцию Нотр-Дама, который был сильно поврежден во время пожара, понадобится несколько сотен миллионов евро.

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