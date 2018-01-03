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"У меня больше!" Трамп жестко осадил хвастающегося Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп ответил на угрозы лидера КНДР Ким Чен Ына, которые были озвучены им в новогоднем поздравлении.

Свой комментарий американский глава опубликовал в Twitter.

Он подчеркнул, что не боится ядерной мощи КНДР.

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"В ответ на слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке хочу сообщить, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее. И моя кнопка работает!" - подчеркнул Трамп.

Пользователи указывают на то, что такое хвастовство может закончиться реальной ядерной войной.

Как сообщал "Обозреватель", во время новогоднего обращения лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна завершила формирование собственных ядерных сил.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
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