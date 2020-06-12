У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: 48 погибших

В Средиземном море возле побережья Туниса в результате кораблекрушения погибло 48 мигрантов.

По предварительным данным, судно направлялось к побережьям Италии. Об этом со ссылкой на заявление Министерства обороны страны 11 июня пишет Xinhua.

"Утром подразделения береговой охраны Туниса смогли обнаружить еще 13 тел, среди которых девять мужчин и четыре женщины. Так общее количество погибших достигло 48-ми", – говорится в сообщении.

Известно, что всего на борту затонувшего возле юго-восточного побережья Туниса судна находилось 53 мигранта из различных африканских стран. Поиск пропавших еще продолжается.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что судно отчалило с побережья вблизи города Сфакс и направлялось в Италию, но затонуло недалеко от островов Кернена.

"В прошлом году Тунис стал важным новым маршрутом мигрантов, которые пытаются добраться до Европы, а Кернена известны тем, что служат одним из основных незаконных отправных пунктов", – цитирует издание источников в полиции.

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