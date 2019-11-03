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4 ноября • обновлено в 00:34
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У берегов Африки пираты захватили судно: 9 пленных

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Возле берегов Бенина пираты захватили норвежский сухогруз и похитили девятерых членов экипажа.

Преступники проникли на судно Bonita, пока оно стояло на якоре в ожидании разгрузки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Информацию о гражданстве похищенных людей пока не раскрыли. По заявлению судовладельца, корабль перевозил гипс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов Камеруна пираты захватили три торговых судна, среди членов экипажа которых были украинцы и россияне.

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