У берегов Африки пираты захватили судно: 9 пленных

Возле берегов Бенина пираты захватили норвежский сухогруз и похитили девятерых членов экипажа.

Преступники проникли на судно Bonita, пока оно стояло на якоре в ожидании разгрузки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Информацию о гражданстве похищенных людей пока не раскрыли. По заявлению судовладельца, корабль перевозил гипс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов Камеруна пираты захватили три торговых судна, среди членов экипажа которых были украинцы и россияне.

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