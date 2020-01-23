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23 января • обновлено в 21:23
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Туша размером с автомобиль: к берегам Британии вынесло морское чудовище. Фотофакт

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В городе Грейт-Ярмут (Британия) 42-летний житель Тим Картер случайно обнаружил тушу огромного неопознанного животного во время прогулки по побережью пролива Те-Солент на севере Ла-Манша.

Фото находки размером с автомобиль мужчина отправил экспертам, чтобы выяснить, что это такое, передает Сегодня (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Сначала я подумал, что это сгусток пальмового масла. Но потом присмотрелся и понял, что это какая-то органическая материя или что-то в этом роде. У нее была эдакая волокнистая текстура. Никогда не встречал ничего похожего", – рассказал мужчина в интервью изданию The Daily Star.

К берегам Британии вынесло морское чудовище

К берегам Британии вынесло морское чудовище

Pen News/Tim Carter

Скорее всего, ему попался глобстер – фрагмент туши крупного морского животного, например, акулы или кита, которую трудно идентифицировать из-за сильного разложения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что обросшее легендами Лох-Несское чудовище, которое якобы обитает в одноименном шотландском озере (Великобритания), на самом деле является гигантским угрем.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Великобритания
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