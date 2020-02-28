Турция сообщила подробности страшного удара по войскам Путина и Асада

Турецкие авиация и артиллерия поразили более 200 целей и 329 солдат из войск сирийского диктатора Башара Асада в Идлибе.

Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Его слова цитирует NTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов [сирийского] режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин", – сказал он.

Глава Минобороны Турции рассказал подробности об ударе по войскам Путина и Асада в Идлибе

Министр отметил, что также были "нейтрализованы 329 военных" сирийской армии, а удары турецких ВС в Идлибе "продолжаются в соответствии с разработанным планом".

Акар еще раз подчеркнул, что решение о массированном ответе по сирийским силам было принято после того, как в Идлибе погибли 33 турецких военных. Поскольку удары по их позициям были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции.

Кроме этого, атака продолжалась несмотря на предупреждения Анкары, и была направлена даже на военные авто скорой помощи.

"Это нападение произошло, хотя расположение наших войск заранее координировалось с Российской Федерацией. Удары продолжались, несмотря на наши предупреждения. Была атакована скорая помощь. И хочу отметить, что во время нападения в районе расположения наших сил не было никаких вооруженных группировок", – заявил Хулуси Акар.

İDLİB'TEN SICAK GÖRÜNTÜLER



İdlib'de askerlerimize yapılan alçak saldırıya karşı yapılan misillemede Suriye rejiminin çok sayıda tank ve topçu unsuru imha edildi. pic.twitter.com/7wtRdDCscT — Yeni Şafak (@yenisafak) February 28, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.

В сирийской провинции Идлиб 27 февраля от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.

В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам диктатора Башара Асада в Идлибе. У САА огромные потери в технике и живой силе.

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