Главная Новости
28 февраля • обновлено в 13:01
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Турция сообщила подробности страшного удара по войскам Путина и Асада

8.6т
Читать материал на украинском

Турецкие авиация и артиллерия поразили более 200 целей и 329 солдат из войск сирийского диктатора Башара Асада в Идлибе.

Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Его слова цитирует NTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов [сирийского] режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин", – сказал он.

Глава Минобороны Турции рассказал подробности об ударе по войскам Путина и Асада в Идлибе

Глава Минобороны Турции рассказал подробности об ударе по войскам Путина и Асада в Идлибе

Министр отметил, что также были "нейтрализованы 329 военных" сирийской армии, а удары турецких ВС в Идлибе "продолжаются в соответствии с разработанным планом".

Акар еще раз подчеркнул, что решение о массированном ответе по сирийским силам было принято после того, как в Идлибе погибли 33 турецких военных. Поскольку удары по их позициям были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции.

Кроме этого, атака продолжалась несмотря на предупреждения Анкары, и была направлена даже на военные авто скорой помощи.

"Это нападение произошло, хотя расположение наших войск заранее координировалось с Российской Федерацией. Удары продолжались, несмотря на наши предупреждения. Была атакована скорая помощь. И хочу отметить, что во время нападения в районе расположения наших сил не было никаких вооруженных группировок", – заявил Хулуси Акар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.

  • В сирийской провинции Идлиб 27 февраля от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.

  • В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам диктатора Башара Асада в Идлибе. У САА огромные потери в технике и живой силе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Конфликт в Сирии Вооружение
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
4
6
Смешно
31
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Османы воюют против ЗАКОННОГО правительства Сирии. Эрдоган пытается маленькой победоносной вoйной решить свои внутренние проблемы. Получит по своим гнилым зубам.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Ришар Пьер
Ришар Пьер
Кристина Стефанова, дуло залепи
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
це не муль пульті путі
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
kiy Valeriy
kiy Valeriy
так кому там раша продала С400
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
kiy Valeriy, Дypлику...ты хоть бы поинтересовался, экспортный вариант и для внутреннего использования...разница какая у них....твоя тyпocть поражает, но не удивляет.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги