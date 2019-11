Циклон "Бульбуль" убил 24 человека: Индию и Бангладеш накрыла смертоносная стихия. Фото и видео

Индию и Бангладеш накрыл циклон "Бульбуль", который привел к гибели 24 человек и эвакуации около 2 миллионов населения.

Еще 30 местных жителей получили травмы. Об этом сообщает AFP (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Индии больше всего пострадал штат Западная Бенгалия, где из-за падения деревьев погибли десять человек. Еще два человека погибли в соседнем штате Одиша. В Бангладеш жертвами циклона стали восемь человек, еще по меньшей мере 20 получили ранения, а пятеро пропали без вести.

Порывы ветра достигали 120 километров в час. Циклон повредил около 10 тысяч домов в двух странах. Уничтожены 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

Власти Бангладеш привлекли для помощи пострадавшим сотни военных и волонтеров. Также закрыты местные аэропорты и морские порты.

Meanwhile me on the way #BulBulCyclone showing his characters pic.twitter.com/06uxlTBeHY

After the national verdicts on mandir and masjid; now please step ahead, what is the situation of human in Orissa #BulbulCyclone pic.twitter.com/QCyU2WcKVI