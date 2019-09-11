Цемах уже не свидетель: в расследовании катастрофы MH17 произошел резкий поворот

Статус фигуранта дела о катастрофе рейса MH17, которого Украина выдала России в результате обмена пленными, Владимира Цемаха изменили из свидетеля на подозреваемого.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, пишет DW.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Цемах стал подозреваемым по делу MH17

Пири также прокомментировала выдачу Цемаха России , отметив что решение Киева стало крайне болезненным для Нидерландов.

"С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", – заявила евродепутат.

Пири также обратила внимание на то, что настойчивость России касательно Цемаха свидетельствует о причастности Москвы к трагедии.

Кати Пири epicenter.bg

"Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха. Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны", – отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отпустила Цемаха в "ДНР".

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