Цемах уже не свидетель: в расследовании катастрофы MH17 произошел резкий поворот

Статус фигуранта дела о катастрофе рейса MH17, которого Украина выдала России в результате обмена пленными, Владимира Цемаха изменили из свидетеля на подозреваемого.
Об этом в среду, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, пишет DW.
По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.
Цемах стал подозреваемым по делу MH17
Пири также прокомментировала выдачу Цемаха России , отметив что решение Киева стало крайне болезненным для Нидерландов.
"С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", – заявила евродепутат.
Пири также обратила внимание на то, что настойчивость России касательно Цемаха свидетельствует о причастности Москвы к трагедии.
Кати Пири
epicenter.bg
"Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха. Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны", – отметила она.
Напомним, ранее стало известно, что Россия отпустила Цемаха в "ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
Напомним, что 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.
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