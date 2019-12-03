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3 декабря • обновлено в 12:34
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Трудные времена

1.8т

Саммит НАТО, который открывается в Лондоне в 70-ю годовщину со дня создания альянса, станет символом трудных времен в его истории

Впервые за многие десятилетия существуют сомнения в том, что союз мировых демократий способен справиться с главной своей задачей – быть гарантом безопасности в Европе и Атлантике, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

То, что президент Франции Эммануэль Макрон называет "смертью мозга НАТО", началось отнюдь не сегодня, а с окончанием "холодной войны". Отвратительная "империя зла" - Советский Союз – навсегда исчезла с политической карты мира, распался Варшавский Договор, страны центральной и восточной Европы стали демократическими, о демократии заговорили и в России. Зачем тогда нужно НАТО? Даже расширение альянса, в который вступали страны центральной и южной Европы, воспринималось скорее как инерция, а желание присоединиться со стороны Украины и Грузии было воспринято как прихоть.

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Так НАТО и проспало возрождение – уже в новом, путинском виде – агрессивного, опасного для стабильности и мира авторитарного режима в Кремле. Проспало до такой степени, что до сих пор не может проснуться. Тот же Макрон, который первым заговорил о "смерти мозга НАТО", одновременно пытается доказать, что Россия – не враг альянса. Хотя в Кремле практически и не скрывают своей враждебности. Так что уверения Макрона – лучшая иллюстрация болезни, в которой президент Франции подозревает своих партнеров.

Но неадекватность Макрона – вовсе не доказательство адекватности других лидеров стран альянса. Главная угроза дееспособности НАТО – не Макрон, а Трамп. То, что Соединенные Штаты в период его авантюрного президентства перестали играть роль лидера западного мира, ударило и по репутации альянса, и по его возможностям, и по его перспективам. Еще одна проблема – фактический раскол между странами, которые осознают опасность со стороны Москвы и теми, кто по плохо объяснимым причинам предпочитает поддерживать дружеские отношения с Путиным. И это – одно из важных последствий расширения альянса. Оказалось, что победа над коммунизмом вовсе не прививка от авторитаризма и безудержного популизма. Болезнь, от которой сейчас страдает Украина и которая может стать фатальной для ее будущего, не обошла многие страны центральной и южной Европы и сделала их настоящими "российскими конями" в системе безопасности альянса.

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Впрочем, опасаться за будущее альянса я бы не спешил. Чем труднее "просыпаться" будут в НАТО, тем более агрессивную роль будет играть Россия. И рано или поздно она поставит альянс перед настоящим вызовом. Разумеется, за это придется дорого заплатить – но евроатлантическая солидарность будет восстановлена.

Для нас вопрос состоит только в том, где во время этого решающего конфликта будет Украина – рядом с демократическим миром или в союзе с государством-агрессором.

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НАТО
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Источник: espreso.tv
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
СССР просуществовал 70 лет и выплюнул потом из себя паразитов, так и НАТА. Страны ЕС уже устали от англосаксой лжи которая делает Россию их врагом. Врагом Европы и Азии станут Британия и США.
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