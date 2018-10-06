Триумф ''русского мира'': появились тревожные результаты выборов в Латвии

В субботу, 6 октября, граждане Латвии сделали свой выбор и определили, кто из политиков попадет в 13-й состав Сейма.

Так, в 20.00 избирательные участки по всей стране закрылись и начался подсчет голосов. По данным опроса, проведенного Латвийским радио, Латвийским телевидением и национальным информагентством LETA совместно с рижским университетом Страдиниса, наибольшую поддержку имеет ключевая пророссийская партия страны - "Согласие" во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым.

Альтернативный экзит-пол, проведенный порталом Delfi совместно с Латвийским университетом, дает "Согласию" 20,6% голосов. Отметим, авторы этого опроса признают, что их данные могут быть ошибочными из-за отказа русскоязычных избирателей отвечать на вопросы, заданные на латышском языке.

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Оба экзит-пола свидетельствуют, что в Сейм проходят 7 партий.

rus.delfi.lv

Стоит заметить, что результаты ожидаемого победителя выборов - партии "Согласие" - несколько ниже ожиданий ее лидеров. По опросам прогнозировалось, что ее отрыв от следующих участников будет весомее.

Как писал OBOZREVATEL, в день парламентских выборов в Латвии неизвестные взломали латвийскую соцсеть draugiem.lv и разместили там фото российских военных и президента России Владимира Путина.