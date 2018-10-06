МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Триумф ''русского мира'': появились тревожные результаты выборов в Латвии

2.9тЧитать материал на украинском

В субботу, 6 октября, граждане Латвии сделали свой выбор и определили, кто из политиков попадет в 13-й состав Сейма.

Так, в 20.00 избирательные участки по всей стране закрылись и начался подсчет голосов. По данным опроса, проведенного Латвийским радио, Латвийским телевидением и национальным информагентством LETA совместно с рижским университетом Страдиниса, наибольшую поддержку имеет ключевая пророссийская партия страны - "Согласие" во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым.

Альтернативный экзит-пол, проведенный порталом Delfi совместно с Латвийским университетом, дает "Согласию" 20,6% голосов. Отметим, авторы этого опроса признают, что их данные могут быть ошибочными из-за отказа русскоязычных избирателей отвечать на вопросы, заданные на латышском языке.

Новости
Корабль России пошел на дерзость в море против Латвии

Оба экзит-пола свидетельствуют, что в Сейм проходят 7 партий.

Триумф ''русского мира'': появились тревожные результаты выборов в Латвии

rus.delfi.lv

Стоит заметить, что результаты ожидаемого победителя выборов - партии "Согласие" - несколько ниже ожиданий ее лидеров. По опросам прогнозировалось, что ее отрыв от следующих участников будет весомее.

Как писал OBOZREVATEL, в день парламентских выборов в Латвии неизвестные взломали латвийскую соцсеть draugiem.lv и разместили там фото российских военных и президента России Владимира Путина.

Место
Латвия
Объект
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
1
Смешно
6
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Ждём результатов выборов на Украине в 2019)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги