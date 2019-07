Три страны подняли в воздух истребители из-за России: появилось видео

В понедельник, 15 июля, истребители ВВС Финляндии, Дании и Швеции подняли в небо для идентификации трех военных самолетов России над Балтикой.

В операции сопровождения воздушных судов ВВС РФ приняли участие, в частности, истребители F/A-18 Hornet, сообщается на странице ВВС Финляндии в Twitter (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Указывается,что российские Ту-160, А-50 и Су-35 пролетели в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря. Воздушное пространство Финляндии при этом нарушено не было.

В Министерстве обороны России действия военных самолетов назвали плановым полетом. Известно, что его продолжительность составила более 7 часов.

Российские самолеты, как добавили в ведомстве, на разных участках сопровождали F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

Кроме того, ведомство показало кадры встречи ракетоносцев и истребителей, снятые камерой в кабине пилота.

Отметим, что Ту-160 – это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он является самым тяжелым боевым самолетом в мире, а также наиболее быстрым бомбардировщиком на вооружении России.

А-50 – это российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель.

Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO