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Три страны подняли в воздух истребители из-за России: появилось видео

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В понедельник, 15 июля, истребители ВВС Финляндии, Дании и Швеции подняли в небо для идентификации трех военных самолетов России над Балтикой.

В операции сопровождения воздушных судов ВВС РФ приняли участие, в частности, истребители F/A-18 Hornet, сообщается на странице ВВС Финляндии в Twitter (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Указывается,что российские Ту-160, А-50 и Су-35 пролетели в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря. Воздушное пространство Финляндии при этом нарушено не было.

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Три страны подняли в воздух истребители из-за России: появилось видео

Скрин видео Минобороны РФ

В Министерстве обороны России действия военных самолетов назвали плановым полетом. Известно, что его продолжительность составила более 7 часов.

Российские самолеты, как добавили в ведомстве, на разных участках сопровождали F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

Три страны подняли в воздух истребители из-за России: появилось видео

twitter.com/FinnishAirForce

Три страны подняли в воздух истребители из-за России: появилось видео

twitter.com/FinnishAirForce

Кроме того, ведомство показало кадры встречи ракетоносцев и истребителей, снятые камерой в кабине пилота.

Три страны подняли в воздух истребители из-за России: появилось видео

twitter.com/FinnishAirForce

Отметим, что Ту-160 – это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он является самым тяжелым боевым самолетом в мире, а также наиболее быстрым бомбардировщиком на вооружении России.

А-50 – это российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня российская авиация отчиталась, что ее истребитель Су-27 "поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы".

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Место
Финляндия
Теги
Россия самолет видео
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