"Третья революция": российский политолог дал прогноз по Кыргызстану

В Кыргызстане из-за клановой борьбы возможна дестабилизация ситуации в стране вплоть до очередной революции.

Об этом заявил российский политолог, специалист по странам СНГ Аркадий Дубнов, сообщает киргизское издание Kaktus.media. "Существует такая угроза (дестабилизации – ред), потому что те, кто считает Атамбаева предводителем интересов северных киргизских кланов, могут посчитать себя оскорбленными. Нынешняя власть, возглавляемая президентом Сооронбаем Жээнбековым, представляет интересы южного клана. Сам он выходец из южан. Хоть это и условное обозначение", - сказал Дубнов.

По его словам, вероятное обострение и ответственность за это лежит на обоих президентах - действующем и бывшем. "События, как они выглядят сегодня - это свидетельство безответственности обоих лидеров, неумения киргизских элит или людей, считающих себя политическими лидерами, договариваться друг с другом. Личные амбиции и сведение счетов они ставят гораздо выше интересов нации", - подчеркнул Дубнов.

Политолог рассказал, что Атамбаев за шесть лет своего президентства успел поссорится или вызвать гнев на себя со стороны соратников по последней революции 2010 года.

"Один из них, самый известный – (Курманбек Бакиев – ред), сидит в тюрьме. Роза Отунбаева была оскорблена Атамбаевым, но остается пока еще в стране, потому что занимает известную позицию. Но все остальные члены бывшего киргизского руководства стараются дистанцироваться от Атамбаева, поведение которого было не прогнозируемым как политического лидера, так и личности", - считает Дубнов.

Он отметил, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков пока ничем особым не запомнился, кроме того, что он стал достаточно жестко реагировать на человека, который сделал его президентом.

Ранее украинский политолог Виталий Кулик в интервью OBOZREVATEL сообщил, что склоняется к постепенному "расшатыванию ситуации к досрочным выборам или очередной попытки революции". "Я немного знаю Атамбаева: сдаваться и убегать он не будет. Сегодня у него есть сила и он ею воспользуется. Кроме того, его поддержат другие недовольные засильем южных кланов. К оппозиции присоединятся и китайские контрабандисты, которые хотели бы возвращения "золотых времен" при Атамбаеве", – считает Кулик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Кыргызстане (как и во многих других среднеазиатских республиках) существует неформальное деление на кланы – объединения в политической элите, которые базируются на неформальных патриархально-семейных (по кровному родству или родовому происхождению) или земляческих связях.

Кланы ведут борьбу за государственную власть. Трагическими примерами сращивания кланов с государственной службой в Киргистане стали "Революция тюльпанов" в 2005 и "Апрельская революция" 2010 годах.

Бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров в интервью ВВС подтвердил наличие клана как у прошлого, так и у нынешнего президента Кыргызстана: "Кто придет во власть – клан. И сегодня то же самое, есть клан и у Жээнбекова. Наши приходящие во власть предпочитают работать, обязательно опираясь на свой клан как на команду, чем работать, опираясь на ветви государственной власти".

Семья президента Жээнбекова - шестеро братьев, три сестры, входит в ряд авторитетных, влиятельных сил на юге страны.

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