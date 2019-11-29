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30 ноября • обновлено в 00:51
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"Третий раз продать": пропагандисты выгнали украинского эксперта за шутку о евреях. Видео

4.4т
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В России ведущий пропагандистского телешоу "Кто против" Дмитрий Куликов выгнал со съемок главу общественной организации "Европейский выбор" Кирилла Животовского за высказывание о евреях.

Выпуск опубликован на YouTube-канале телеканала "Россия-1". Отметим, что в дискуссии принимал участие экс-министр транспорта Украины Евгений Червовенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кирилл Животовский

Кирилл Животовский

Скриншот видео

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"Иди в ж*пу!" Пропагандист выгнал украинского эксперта с эфира "покричать в унитаз"

В ходе дискуссии Червовенко заявил, что в стране наблюдается высокий уровень антисемитизма. В ответ на это Животовский заявил, что "когда евреи поднимают вопрос об антисемитизме, они хотят в третий раз один и тот же банк продать".

Реагируя на слова Животовского, пропагадист Куликов заявил, что такое поведение со стороны эксперта неуместно. Он предупредил, что в случае если Животовский еще раз позволит себе подобные высказывания, он навсегда покинет студию передачи.

Животовский попытался оправдаться, заявив, что его слова были не шуткой, а рассуждениями на тему положения "лиц с гражданством" в Украине. Однако Куликов показал украинскому эксперту красную карточку и попросил его покинуть студию.

Поведение украинского эксперта также не понравилось гостю шоу, журналисту из Германии Александру Сосновскому. Он обвинил Животовского в хамстве и пригрозил лично выкинуть его из студии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как постоянного украинского гостя российских пропагандистских эфиров Вячеслава Ковтуна в очередной раз выгнали из студии телешоу "Кто против".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Место
Россия
Теги
антисемитизм Новости России
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Червоний Данило
Червоний Данило
он все правильно сказал! жи#ы на этом спекулируют всю свою униженную жизнь! подшконарные крысы!
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1
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Ой Червоненко - великий "аналитик" - 73% украинцев выбрали президентом еврея!!!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наше св,иноро,жее существо животновский в очередной раз опозорил Украину и её многострадальный народ..
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