Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян заявила, что Украина является "третьестепенным государством". И крымчане якобы это понимали и всегда хотели вернуться в состав РФ.

"В начале века я много ездила в Крым по работе. Помню этих людей, по ночам втихаря перекрашивавших дорожные знаки с украинского обратно на русский – изумленных многолетним унижением от одной мысли, что вот они были всю жизнь гордой частью великой страны, украшением самых блестящих страниц ее славной истории, а теперь стали частью придуманного третьестепенного государства, которое вообще непонятно, куда направляется, и их за собой принудительно тащит", – написала она в своем Telegram.

По ее убеждениям, за пять лет все изменилось. Симоньян заверила, что санкции и изоляция – это побочные эффекты.

Маргарита Симоньян Скриншот с видео

"Вся эта мелочная суета очень скоро забудется. Крым – останется. Прошло пять лет. У нас санкции, контрсанкции, сильно упавший рубль и какая-то кривенькая изоляция, вызывающая больше недоумение – "даже повесить, как следует, не умеют". Мы привыкли. А Крым - остался", – заявила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

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