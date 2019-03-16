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"Третьестепенное выдуманное государство": топ-пропагандистка Кремля открыто оскорбила Украину

2.4тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян заявила, что Украина является "третьестепенным государством". И крымчане якобы это понимали и всегда хотели вернуться в состав РФ.

"В начале века я много ездила в Крым по работе. Помню этих людей, по ночам втихаря перекрашивавших дорожные знаки с украинского обратно на русский – изумленных многолетним унижением от одной мысли, что вот они были всю жизнь гордой частью великой страны, украшением самых блестящих страниц ее славной истории, а теперь стали частью придуманного третьестепенного государства, которое вообще непонятно, куда направляется, и их за собой принудительно тащит", – написала она в своем Telegram.

По ее убеждениям, за пять лет все изменилось. Симоньян заверила, что санкции и изоляция – это побочные эффекты.

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Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Скриншот с видео

"Вся эта мелочная суета очень скоро забудется. Крым – останется. Прошло пять лет. У нас санкции, контрсанкции, сильно упавший рубль и какая-то кривенькая изоляция, вызывающая больше недоумение – "даже повесить, как следует, не умеют". Мы привыкли. А Крым - остался", – заявила пропагандистка.

"Третьестепенное выдуманное государство": топ-пропагандистка Кремля открыто оскорбила Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
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Комментарии
39
19
Смешно
2
Интересно
1
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11
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Крымчане выиграли? Были гражданами третьестепенного государства, а стали пленниками страны-паразита из задворков цивилизации!
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4
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крымчане единственные кто выиграл от майдана)))) слава украине
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1
5
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Sam Vik, Ага, и сотни тысяч на границе, прорываются в украину)
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3
2
Sam Vik
Sam Vik
Захаров Дмитрий, выиграли что - очередь за украинскими биометрическими паспортами?
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8
0

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