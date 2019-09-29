Трампа уличили в поиске компромата против Украины: что случилось

Президент США Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в Штатах 2016 года.

Как пишет The New York Times, несмотря на выводы разведывательных служб и Министерства юстиции о том, что ответственность за вмешательство в выборы президента несет Россия, Трамп пытался найти доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной. Также Трамп придерживался "конспиративной теории", что пропавшие электронные письма Хиллари Клинтон могут быть найдены в Украине, сообщает издание.

Также отмечается, что для поиска доказательств Трамп отправил в Украину своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины политику, которая противоречила официальному дипломатическому курсу США. Американский президент считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демпартией, помогали в распространении компромата о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

В июльском телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в том числе по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демпартии и Клинтон, говорится в публикации.

5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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