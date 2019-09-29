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29 сентября • обновлено в 14:37
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Трампа уличили в поиске компромата против Украины: что случилось

1.4т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в Штатах 2016 года.

Как пишет The New York Times, несмотря на выводы разведывательных служб и Министерства юстиции о том, что ответственность за вмешательство в выборы президента несет Россия, Трамп пытался найти доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной. Также Трамп придерживался "конспиративной теории", что пропавшие электронные письма Хиллари Клинтон могут быть найдены в Украине, сообщает издание.

Также отмечается, что для поиска доказательств Трамп отправил в Украину своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины политику, которая противоречила официальному дипломатическому курсу США. Американский президент считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демпартией, помогали в распространении компромата о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

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Скандал вокруг Трампа и Зеленского: в США назвали имена всех фигурантов

В июльском телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в том числе по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демпартии и Клинтон, говорится в публикации.

Трампа уличили в поиске компромата против Украины: что случилось

5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Выборы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель..ты уж...когда придумываешь заголовки...мозги включай...Вся твоя страна ...под названием Украина...один сплошной комопрмат.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс! Не путайте поросёнка с Украиной! Трамп хочет представить компромат по попыткам вмешательства ПОРОШЕНКО в выборы в США! А это НЕ против Украины, а против порося.
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Косенко Игорь
Косенко Игорь
Kuksov Micha, только в выборы вмешивались Лещенко и ко, который правда был тогда в бпп.. ребятам нужно было сохранить гранты от демократов, вот и помогали им выиграть
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