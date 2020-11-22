Трамп заявил о "сотнях тысяч мошеннических голосов" на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет доказательства фальсификаций, которые якобы могут изменить результаты выборов в стране.

На своей странице в Twitter он отметил, что имеет данные о сотнях тысяч сфабрикованных голосов. Эти нарушения, по его словам, могут повлиять на результаты голосования в четырех штатах и якобы обеспечат ему победу. В частности, Трамп требует пересчитать голоса в штате Джорджия, где Джо Байден победил с минимальным отрывом.

"Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи обнаружили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы как минимум изменить результаты в четырех штатах, что в результате более чем достаточно для победы на выборах? – написал он.

Также Трамп выразил надежду, что законодательное собрание имеет достаточно "смелости", чтобы сделать все для сохранения честности выборов.

"Надеюсь, суды и/или законодатели найдут смелость сделать то, что нужно для обеспечения целостности выборов и США. Мир смотрит!", – резюмировал Трамп.

Отметим, суд в Пенсильвании отклонил иск юристов Трампа о пересмотре результатов президентских выборов в штате. Его адвокаты настаивали на признании недействительными тысячи бюллетеней, которые пришли в избирательные комиссии по почте. Иск Трампа был отклонен без права повторного представления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Дональда Трампа заверили, что готовы профессионально передать власть демократу Джо Байдену. Ранее Трамп вновь заявил, что выиграл американские выборы президента.

Также Трамп убежден, что демократ Байден выиграл голосования, но только потому, что результаты были сфальсифицированы.