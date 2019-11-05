Главная Новости
5 ноября • обновлено в 08:27
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп захотел заключить сделку с Путиным: о чем речь

4.8т Читать материал на украинском

США намерены заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Кентукки, передает ТАСС.

"Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще... Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией", – сказал американский лидер.

Новости
Импичмент Трампа: в США опубликовали стенограммы показаний экс-посла в Украине и второго свидетеля

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что, на его взгляд, Москва и Пекин также хотят заключить новый договор.

"Мне кажется, обе эти страны [Россия и Китай] хотели бы сделать это [заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями], особенно когда дело касается ядерного оружия", - считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп назвал "очень хорошими" отношения с Украиной и Россией. "Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, как я могу ладить с другими странами", – сказал он.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
17
16
Смешно
0
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Путенко Володимир
Путенко Володимир
Страна изгой и бензоколонка что-то там смеет договариваться, в то время, как великая Украина в стороне? Непорядок! Трампа на миротворец, срочно!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Колeсник Роман
Колeсник Роман
Как лаптеногие активизировались... Ну да, а как же, осень, пора когда у всех шизиков обострение...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Колeсник Роман, Чума MAHДАйнутая, когда у шизиков обострение, они выходят на MAHДАйн и жгут автoшины!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
украина, эстония и литва жестко ответели Трампу, ''Никаких сделок с Россией''
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Блоги / мнения