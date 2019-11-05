Трамп захотел заключить сделку с Путиным: о чем речь

США намерены заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Кентукки, передает ТАСС.

"Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще... Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией", – сказал американский лидер.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что, на его взгляд, Москва и Пекин также хотят заключить новый договор.

"Мне кажется, обе эти страны [Россия и Китай] хотели бы сделать это [заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями], особенно когда дело касается ядерного оружия", - считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп назвал "очень хорошими" отношения с Украиной и Россией. "Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, как я могу ладить с другими странами", – сказал он.

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