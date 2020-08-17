Трамп впервые отреагировал на протесты в Беларуси

Глава США Дональд Трамп следит за ситуацией в Беларуси.

Как передает агентство Reuters, в понедельник, 17 августа, американский лидер впервые отреагировал на протесты белорусов против президента Александра Лукашенко.

"Ситуация ужасная, Соединенные Штаты пристально следят", – коротко сообщил Трамп.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон также призвал Европейский Союз поддержать мирные протесты граждан Беларуси.

Как писал OBOZREVATEL, главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства и рассчитывает на поддержку Запада.

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