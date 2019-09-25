Трамп сказал, чего хочет добиться от Зеленского по "делу Байдена"

Президент США Дональд Трамп решил уйти от ответа на вопрос, хочет ли он от Украины расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Об этом его спросили журналисты во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду, 25 сентября.

Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал расследование дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером - в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

"Я хочу, чтобы он сделал все, что может. Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена уходит с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают, и ему платят миллионы долларов – это коррупция. Когда Байден уходит из Китая с 1,5 млрд долларов… Все это ужасно", - сказал Трамп.

"Я знаю, что президент Украины хочет остановить коррупцию. Я считаю, что его избрали, прежде всего, чтобы победить коррупцию. И если он сделает, то окажет всему миру большую услугу. Думаю, что у него получится добиться успеха", - добавил он.

Зеленский и Трамп Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

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