Трамп считал Украину частью России, – Болтон.

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп считал Украину "частью России".

Об этом он рассказал в интервью австрийского телеканала PULS 24. По его словам, главе США приходилось объяснять вопросы истории и геополитики.

"Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. Так было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути была частью России", – сказал Болтон.

Напомним, в своей книге "Комната, где это случилось: воспоминания о Белом доме" Болтон заявил, что Трамп не хотел признавать вмешательства России в дела США или других стран, поскольку опасался, что его могут обвинить в сговоре с Кремлем. Автор считает такую позицию неправильной, поскольку с Россией лучше бы сработала тактика "жесткой руки".

Кроме того, Болтон заявил, что Трамп называл Украину стеной между Соединенными Штатами и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме рассказала, что Трамп часто проявлял некомпетентность и оскорблял своих иностранных коллег в разговорах с Владимиром Путиным, что может быть использовано Россией в собственных целях.

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