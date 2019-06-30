ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Трамп раскрыл суть переговоров с Ким Чен Ыном

1.3тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трампдоговорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном подготовить команды переговорщиков.

По данным The Gurdian, об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Трампа спросили журналисты, считает ли он, что предыдущие переговорщики Северной Кореи все еще живы. "Я думаю, что они ... Я знаю, что один из них жив", – ответил он.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

RT

По словам президента США, команды начнут совместную работу в течение 2-3 недель. Американская сторона не планирует форсировать события в диалоге по денуклеаризации. Трамп подчеркнул, что КНДР в последнее время не проводила испытания баллистических ракет.

Новости
На саммите G20 Трамп целовался с чужой женой: момент попал на видео

"Были некоторые "очень маленькие" (испытания). Но такие испытания проводит практически каждая страна. Мы не считаем это тестом. Мы говорим о ракетных испытаниях большой дальности", – добавил он.

Американский лидер также подчеркнул, что очень хотел бы снять санкции с КНДР, по на данный момент они сохранятся. Стороны вели переговоры в течение часа.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на переговорах

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на переговорах

twitter /martyn_williams

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущие переговоры Ким Чен Ын и Трампа провалились в феврале из-за требований президента США закрыть секретный завод по обогащению урана под Пхеньяном.

30 июня состоялись новые переговоры. Трамп стал первым президентом США, который посетил КНДР.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Тег
Северная Корея
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel