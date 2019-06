Трамп раскрыл суть переговоров с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трампдоговорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном подготовить команды переговорщиков.

По данным The Gurdian, об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Трампа спросили журналисты, считает ли он, что предыдущие переговорщики Северной Кореи все еще живы. "Я думаю, что они ... Я знаю, что один из них жив", – ответил он.

По словам президента США, команды начнут совместную работу в течение 2-3 недель. Американская сторона не планирует форсировать события в диалоге по денуклеаризации. Трамп подчеркнул, что КНДР в последнее время не проводила испытания баллистических ракет.

"Были некоторые "очень маленькие" (испытания). Но такие испытания проводит практически каждая страна. Мы не считаем это тестом. Мы говорим о ракетных испытаниях большой дальности", – добавил он.

Американский лидер также подчеркнул, что очень хотел бы снять санкции с КНДР, по на данный момент они сохранятся. Стороны вели переговоры в течение часа.

It sounds like Kim invited Trump to Pyongyang. Difficult to hear on this clip, but I believe the translator is saying: "...and when the time is right and President Trump has the chance to visit Pyongyang" and then Kim says "I'm confident such a day will come" pic.twitter.com/tvyOhG1ic8