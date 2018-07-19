Я хоть и не следил за всеми встречами американских президентов с их российскими коллегами, но уверен, что последняя встреча на пресс-конференции между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стала самой позорной за все время существования президентства в США. Впервые с момента избирательной кампании Трампа и впервые с момента, как он стал президентом, его подвергли критике не только демократы, но и республиканцы. Эта критика была единодушной. Может быть, единственным исключением стал сенатор республиканец Рэнд Пол. Однако поддержка Трампа Рэндом Полом не случайна. Советником Пола по России является бывший советский гражданин Дмитрий Симес (Dimitri Simes), человек с очень сомнительными кремлевскими связями, инициатор и организатор известной встречи Трампа в вашингтонской гостинице "Mayflower" 27 апреля 2016 года, на которой присутствовал российский посол Сергей Кисляк. Симес придерживается пророссийской и протрамповской позиции по всем вопросам, касающимся России. Он постоянно выступает как комментатор на ведущем российском канале, в частности в программах известного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, поддерживая Соловьева в его критике США. Сенатор Пол просто заучивает и озвучивает тексты, которые составляет для него Симес. Я подозреваю, что для Кремля и Симеса Рэнд Пол является резервным вариантом для "послетрамповской" Америки.

Возвращаясь к Трампу, он, безусловно, заслужил столь резкую критику, и заслужил ее очень давно. Но до пресс-конференции с Путиным республиканцы достаточно подчеркнуто отказывались критиковать Трампа, по крайней мере, критиковать резко. За исключением нескольких республиканцев, типа сенатора Маккейна, который постоянно критикует Трампа, со дня номер один, остальные Трампа скорее оправдывали, всегда находя его действиям какие-то объяснения.

Сейчас ситуация изменилась. Основные американские телеканалы едины в своей критике. Некоторые утверждают, что Трамп, может быть, является агентом Кремля или зависимым от Путина человеком, и что последний, скорее всего, располагает компроматом в отношении американского президента. С точки зрения национальных интересов США, Трамп совершил измену. Именно так видится его поведение в Хельсинки большинству американцев. Подобные обвинения раньше на основных американских каналах не выдвигались. А сегодня зависимость Трампа от Путина воспринимается как нормальное объяснение происходящему.

После своего возвращения в Вашингтон Трамп как всегда написал в “твитере” стандартные для него ремарки. Безусловно, он не собирается признать, что на той пресс-конференции повел себя как предатель с точки зрения интересов США. Скорее всего, Трамп не изменит риторику ни в отношении России, ни в отношении Путина, потому что это один из главных пунктов соглашения между Путиным и Трампом. Он хорошо знает, что ни при каких обстоятельствах ни одного критического слова в отношении Путина произнести не может.

То, что мы видели на пресс-конференции -- верхняя часть айсберга, кусочек, высовывающийся на поверхность. Основная часть айсберга находится под водой. Мы даже представить себе не можем, что Трамп с Путиным обсуждали в закрытой части встречи, когда присутствовали только переводчики. Кстати, это крайне не типично и не стандартно для США, когда два президента настаивают на личной встрече в таком формате. Особенно, когда против одного из них выдвигаются серьезные подозрения в тайном сотрудничестве с Россией, а против другого – в том, что он оказал влияние на исход выборов президента в США.

Но при таком уровне критики внутри США и при том внимании к Трампу и его действиям, когда через лупу просматривается каждый шаг Трампа и каждая фраза его "твитера" -- Трамп Путину скоро будет не нужен и, может быть, даже станет его отягощать. Он засветился как человек подвластный российскому президенту. Отчасти в этом виноват сам Путин, окончательно засветивший в Хельсинки своего агента Трампа.